Colombia presenta un protocolo "estricto" para reactivar vuelos domésticos

En la imagen el ministro de Salud, Fernando Ruiz. EFE/ Carlos Ortega/Archivo

Bogotá, 1 jul (EFE).- El Gobierno colombiano presentó este miércoles un "estricto" protocolo para reactivar los vuelos domésticos en aquellas ciudades que lo soliciten y sean de las menos afectadas por la pandemia de la COVID-19, aunque no precisó la fecha para comenzar estas operaciones.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, afirmó en una rueda de prensa que para la elaboración del protocolo "se tomaron experiencias internacionales, las recomendaciones tanto de la Aerocivil (Aeronáutica Civil) como de los operadores de los aeropuertos y las aerolíneas".

"Se revisó cada uno de los temas que teníamos visualizados y yo quiero decir que el protocolo que se está aplicando en Colombia, que adoptó el Ministerio de Salud, es uno de los más estrictos del mundo", afirmó el funcionario.

El pasado 17 de marzo, el Gobierno colombiano declaró el estado de emergencia en todo el país entre el 20 de marzo y el 30 de mayo para contrarrestar el avance del coronavirus.

Dos días después, el presidente Iván Duque anunció la prohibición de vuelos internacionales, que entró en vigor el 23 de marzo inicialmente por un periodo de 30 días y que aún hoy está vigente.

Desde el 25 de marzo, cuando comenzó la cuarentena, también están suspendidos los vuelos nacionales y el transporte de pasajeros por carretera.

Sin embargo, el mandatario anunció a finales del mes pasado una eventual reanudación de los vuelos internacionales a partir del 1 de septiembre.

DETALLES DEL PROTOCOLO

El ministro Ruiz explicó que el protocolo abarca "toda la ruta del pasajero", que incluye la salida de casa, el recorrido hacia el aeropuerto, los accesos, el trayecto para llegar al avión e incluso el transporte en la ciudad de destino.

"Se está limitando de manera taxativa y estricta de acompañantes, a excepción de personas que tienen discapacidad o personas que necesitan ayudas especiales", añadió.

Mencionó que además "se están tomando medidas muy específicas de distanciamiento: nosotros adoptamos la norma de dos metros, mientras que a nivel internacional un aeropuerto ha tomado normas de uno o dos metros".

"También tomamos normas relacionadas con la ubicación en temas de avión y con todo lo que tiene que ver con servicios adicionales, como servicios de restaurante, de ubicación, de renta de carros, todos los factores adicionales", dijo Ruiz, quien explicó que el protocolo abarca estos asuntos relacionados directamente con el servicio de los aeropuertos.

Otras de las medidas que incluye el protocolo es que en los vuelos los pasajeros utilicen tapabocas durante todo el trayecto, que no haya servicio a bordo y que los usuarios no se levanten de sus sillas en ningún momento.

SOLICITUD DE ALCALDES

Para el reinicio de operaciones de los aeropuertos, los alcaldes deberán hacer la solicitud y el Gobierno, teniendo en cuenta el avance de la pandemia en los municipios, definirá si otorga el aval o no.

"Todos (los vuelos) tienen un lugar de salida y llegada, entonces debe haber acuerdo entre los alcaldes para hacer los pilotajes", manifestó.

Ruiz explicó que esos "pilotajes se harán en municipios de baja afectación pero que evidentemente lo que buscan es en cualquier momento generar una dinámica para que podamos tener la capacidad de ir paulatinamente abriendo y reanudando vuelos, este es un tema muy relevante".