Carin León disfruta "Encerrado pero enfiestado" a pesar de la pandemia

Fotografía promocional cedida por Tamarindo Rekordsz, que muestra al cantautor mexicano Carin León mientras posa. León ha tenido tanto éxito con su disco "Encerrado pero enfiestado" que ya está trabajando en un segundo volumen mientras promociona su nueva canción, "No pasa de moda", con la que espera seguir con "la buena racha" de los últimos meses. EFE/ Tamarindo Rekordsz.

Miami, 1 jul (EFE).- El cantautor mexicano Carin León ha tenido tanto éxito con su disco "Encerrado pero enfiestado" que ya está trabajando en un segundo volumen mientras promociona su nueva canción, "No pasa de moda", con la que espera seguir con "la buena racha" de los últimos meses.

León está todavía celebrando el éxito de su anterior sencillo "Tú", una colaboración con el Grupo Firme, que debutó en la cartelera Billboard de las canciones en español más vendidas y sigue cosechando escuchas y visualizaciones en las plataformas de audio y video en internet.

"Poco a poco se está viendo el fruto de tanto trabajo", dijo León a Efe en una entrevista por videollamada desde su casa, donde grabó tanto el volumen uno de la producción, así como el segundo que espera sacar al mercado este año.

Ambos discos contienen versiones de éxitos anteriores del regional mexicano y temas inéditos de su autoría.

Su esperanza es que todas las canciones tengan la recepción que tuvo "Tú". León y los artistas del Grupo Firme estrenaron ese tema durante un "palomazo" en Instagram hace dos semanas y, desde que la sacaron al mercado, la canción se convirtió en un fenómeno con más de nueve millones de visualizaciones en YouTube.

El número es todo un logro dentro del regional mexicano y para León, considerando que "Como duele equivocarse", un dúo con Espinosa Paz, que era la canción más exitosa de León hasta la fecha, ha alcanzado 10 millones en tres meses.

Desde que comenzó su carrera profesional, este artista ha grabado cinco álbumes y en total sus videos ya tienen más de 750 millones de reproducciones en YouTube.

Como clave de su nuevo éxito, León, de 30 años de edad, explicó que "Tú" es una versión "con arreglos de regional mexicano de 'Noelia'", un tema que fue un éxito en Puerto Rico en 1999.

UN 2020 SIN IGUAL

Aunque el artista, oriundo del estado mexicano de Sonora, ya se ha creado un nombre dentro del género con canciones como "A través del vaso" y "Mi dulce imperio", su mejor año había sido 2019, cuando tuvo cuatro nominaciones en Premios de la Radio, el principal galardón en México y Estados Unidos para la música de su género.

Sin embargo, le "cuesta creer que este 2020 lo está superando", a pesar de la pandemia.

"Es muy bonito que la gente nos esté apoyando desde su confinamiento. Siento que han escogido mi música para acompañarlos, lo que me da mucha alegría", dijo.

También le ha sorprendido que el encierro haya sido una etapa prolífica para su faceta de compositor: "He estado trabajando muy duro", indicó.

Aun así, extraña mucho el contacto con el público.

"Uno pasa semanas soñando con volver a casa, pero ahora sueño con el escenario", confesó.

El año pasado León realizó un promedio de 127 conciertos en Estados Unidos y México y aunque sus canciones superan las 3.000.000 de escuchas mensuales en Spotify, afirma que ni para él ni para el público es suficiente, pues "hacen falta esos encuentros para intercambiar energía".