Bridich respalda la decisión de Desmond de no jugar esta temporada

Denver (EE.UU.), 1 jul (EFE).- Jeff Bridich, gerente general de los Rockies de Colorado, apoya la decisión del guardabosques Ian Desmond de quedarse fuera de la temporada 2020 y enfocar todo el esfuerzo en su familia y en ayudar a rejuvenecer el béisbol en su ciudad natal en Florida.

Bridich dijo que conversó recientemente con Desmond, de 34 años, quien anunció su decisión el lunes a través de Instagram.

Desmond escribió que "la pandemia del coronavirus ha hecho de esta temporada de béisbol un riesgo con el que", dijo, "no me siento cómodo".

También mencionó innumerables problemas dentro del béisbol, incluidos el sexismo, la homofobia y las preocupaciones socioeconómicas, así como la tensión racial que surgió después de la muerte de George Floyd, que desencadenó protestas en todo el mundo.

"Las conversaciones con Ian (Desmond) sonaron exactamente igual que las palabras que escribió", comentó Bridich, "lo cual es sincero. No sabía que iba a escribir algo así, pero no estoy sorprendido".

A Desmond, quien bateó para promedio de .255 con 20 jonrones en 140 partidos la temporada pasada, se le deberían pagar 5.555.556 dólares por la parte prorrateada de su salario de 15 millones de dólares, parte de un contrato de cinco años por 70 millones.

Se le deben ocho millones el próximo año y su acuerdo incluye una opción de equipo de 15 millones para el 2022 con una compra de dos millones.