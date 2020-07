Aprobación de AMLO cae a nuevo mínimo ante colapso de economía

(Bloomberg) -- Según una encuesta, el índice de aprobación del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha caído a su nivel más bajo desde que asumió el cargo, en medio de preocupaciones sobre su manejo de la economía.

AMLO, como se conoce al presidente, vio cómo su índice de aprobación bajó a 56% en junio, desde 60% en mayo, según una encuesta publicada el miércoles por El Financiero. Según la encuesta, solo 20% de los encuestados aprobó su manejo de los asuntos económicos y 65% estuvo en desacuerdo.

La aprobación de López Obrador cayó a un nuevo mínimo justo cuando celebra dos años desde su aplastante victoria en las elecciones de julio de 2018. Si bien logró mantener estable su popularidad durante el primer año y medio de su presidencia, a pesar de una desaceleración económica, la pandemia de coronavirus y su presión por la austeridad no agrada mucho a los votantes.

Se proyecta que la economía de México se contraerá en 10,5% este año, la más alta desde 1932, según el Fondo Monetario Internacional.

AMLO también va mal en calificaciones relativas a seguridad pública, con un 63% de desaprobación de su desempeño. Los homicidios han aumentado durante su mandato, que comenzó en diciembre de 2018, a pesar de su compromiso de campaña de reducir la violencia.

Los índices de aprobación han caído en casi todas las categorías para el presidente, incluida la lucha contra la corrupción, que es lo que le permitió lograr la victoria después de una administración llena de escándalos de corrupción. Ahora 50% dice que está haciendo un mal trabajo frente a la corrupción en comparación con 34% de aprobación.

Sin embargo, la mayoría de los encuestados todavía ve con buenos ojos el desempeño general de López Obrador, ya que permanece por encima del umbral de 50%. El Financiero encuestó a 820 mexicanos por teléfono los días 12 y 13 de junio y 26 y 27 de junio. El margen de error fue de +/- 3,4 puntos porcentuales

