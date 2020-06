Virus LatAm: Brasil busca romper su tendencia semanal de datos

(Bloomberg) -- Las cifras diarias del virus para Brasil muestran cierto alivio en los últimos días, pero ¿es una tendencia constante o un patrón en el informe de datos?

Esta tabla muestra que Brasil ha estado reportando menos muertes los domingos y lunes y luego aumentan nuevamente los martes en la noche cuando publican las cifras. Así que esta noche podría indicarnos algo sobre la dirección de la pandemia. Ya sea que permaneceremos en una meseta alta por más tiempo o que los casos y muertes comenzarán a aplanarse de manera más sostenida.

Datos de Johns Hopkins University que muestran nuevos casos en un promedio móvil de cinco días revelan mejoras en países como Perú, Chile y México en términos de nuevas infecciones (aunque hay muchas dudas en México sobre las pruebas), mientras que Brasil, Colombia, Argentina y Bolivia muestran una tendencia al alza.

Chile continúa informando una desaceleración del crecimiento en los casos y una disminución en la tasa de pruebas que resultan positivas. Ocho semanas después de que todo Santiago quedara en cuarentena, los casos están claramente disminuyendo en la región capitalina.

El total de casos asciende a más de 2,5 millones en América Latina y el Caribe con muertes cercanas a 113.000.

En términos de muertes per cápita, Perú informa más sobre una base continua de siete días que México y Brasil.

Lo que sucede en otras partes de América Latina:

República Dominicana se prepara para la primera vuelta de las elecciones presidenciales este domingo, pese a un reciente aumento en los casos y fallecimientos

Si bien la tasa de desempleo de Brasil aumentó previsiblemente en mayo, la cantidad de empleos perdidos en el mes fue menor de lo esperado el lunes a medida que más personas volvieron a trabajar pese al brote

El gobierno del estado brasileño de Amazonas está siendo investigado por mal uso de fondos públicos en la compra de equipos médicos

Brasil extenderá un programa de ayuda de emergencia y está redactando un programa de reapertura económica para implementar en 60-90 días, dijo el martes el ministro de Economía, Paulo Guedes

El alcalde de Buenos Aires promete más pruebas

