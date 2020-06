Previa del partido: US Lecce recibe a Sampdoria en la vigésimo novena jornada

Este miércoles a las 14:45 en el Stadio Via del Mar se verán las caras US Lecce y Sampdoria durante la vigésimo novena jornada de la Serie A.

US Lecce afronta con ganas de recuperar puntos en el partido que corresponde a la vigésimo novena jornada tras perder el último encuentro frente a Juventus por un marcador de 4-0. Desde el comienzo de la competición, los locales han ganado en seis de los 28 encuentros jugados hasta la fecha en la Serie A con una cifra de 35 goles a favor y 64 en contra.

Respecto al equipo visitante, Sampdoria sufrió una derrota ante Bolonia en el último partido (2-1), por lo que espera acabar con su mala racha y redirigir su trayectoria en la competición.

Fijando la atención en el rendimiento como equipo local, US Lecce ha vencido dos veces, ha sido derrotado en siete ocasiones y ha empatado cinco veces en 14 partidos jugados hasta ahora, por lo que tendrá que defender muy bien su puerta si no quiere perder más puntos en el campeonato. A domicilio, Sampdoria ha ganado tres veces y ha empatado una vez en sus 13 encuentros que ha jugado hasta ahora, por lo que deberá esforzarse en arañar puntos en su visita al estadio de US Lecce para intentar romper las estadísticas.

Los rivales ya se habían enfrentado anteriormente en el Stadio Via del Mar y el balance es de una victoria, seis derrotas y un empate a favor de US Lecce. Además, los visitantes llevan una racha de cuatro partidos seguidos ganando en esta competición en el estadio de US Lecce. La última vez que jugaron ambas escuadras en este torneo fue en octubre de 2019 y el resultado fue de empate (1-1).

Actualmente, entre US Lecce y Sampdoria existe una diferencia de un punto en la clasificación. US Lecce llega al encuentro con 25 puntos en su casillero y ocupando la decimoctava plaza antes del partido. Por su lado, Sampdoria tiene 26 puntos y ocupa la decimoséptima posición en la clasificación.