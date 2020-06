Pérdida de empleo en Brasil es menos de la mitad de lo previsto

(Bloomberg) -- Brasil perdió muchos menos empleos de lo anticipado en mayo a medida que la mayor economía de América Latina comenzó a reanudar la actividad pese a no haber señales de un alivio en la crisis del coronavirus.

Los empleadores eliminaron 331.901 trabajos en el sector formal el mes pasado, menos de la mitad de los 860.503 puestos perdidos en abril, según datos del Ministerio de Economía. Los economistas encuestados por Bloomberg habían anticipado una pérdida de 900.000 en el mes.

El real brasileño se apreció tras conocerse los datos y cotizaba a un alza del 1,5% al final de la jornada.

Los resultados reflejan las mejoras en los sectores de servicios y construcción civil, que comenzaron a beneficiarse de la reapertura de la economía, según el secretario de Seguridad Social, Bruno Bianco. Asimismo, el sector agrícola creó 15.993 puestos en mayo, el único con contrataciones netas.

“El resultado muestra que la economía se está recuperando”, dijo Bianco a los medios después de la publicación del informe. No quiso proporcionar un pronóstico para el mercado laboral a finales de año.

Varios estados y municipios brasileños han permitido la reapertura de las tiendas y la reanudación de la construcción como parte del impulso controlado para reanimar una economía que se espera que se contraiga alrededor del 6,5% este año. La estrategia es arriesgada ya que la pandemia está lejos de haber sido controlada en Brasil, y el número de casos y muertes por covid-19 sigue en aumento.

“También existe la posibilidad de que el programa del Gobierno que permite a las empresas reducir las nóminas mientras mantienen los trabajos funciona”, dijo Adriana Dupita, economista sénior de Bloomberg Economics.

El programa para proteger el empleo se ampliará dos meses más, dijo Bianco. Agregó que el Gobierno anunciará un plan para estimular nuevas contrataciones en breve. Desde principios de año hasta mayo, Brasil perdió 1,14 millones de empleos formales.

Nota Original:Brazil’s Job Loss Less Dramatic Than Forecast as Economy Reopens

