Patronos y sindicatos de Panamá logran acuerdos en medio de la crisis del COVID-19

En la imagen un registro de la ministra del Trabajo de Panamá, Doris Zapata, quien afirmó que los acuerdos alcanzados son "vinculantes" y se entregarán al ejecutivo panameño. EFE/Archivo

Panamá, 30 jun (EFE).- Patronos y sindicatos de Panamá dijeron este martes que alcanzaron en un diálogo mediado por el Gobierno acuerdos que buscan preservar empleos y la paz social en medio de la crisis de la COVID-19, aunque ambas partes reconocieron que los mismos no llenan sus propias expectativas.

Son una veintena de medidas consensuadas durante dos meses de reuniones virtuales y discusiones ásperas que marcan las pautas para abordar asuntos como la reducción de la jornada laboral en el marco de la "nueva normalidad", mejorar el sistema de registro de los contratos suspendidos durante la crisis, así como los procesos de bioseguridad en el trabajo.

El representante empresarial en las discusiones, Juan Ledezma, destacó en un discurso que el hecho de que patronos y sindicatos se hayan podido sentar "con ideas diferentes para generar otras es fundamental para la paz social que necesita el país".

Reconoció que se "lograron algunos acuerdos más profundos que otros" y que "quedaron tareas pendientes" que, según el representante patronal, son fundamentales para garantizar la sostenibilidad de las empresas y los puestos de trabajo.

"Si en algún momento debemos volver a sentarnos en la mesa de dialogo estamos dispuestos a hacerlo", dijo Ledezma, que recordó que el sector privado genera el 87 % de los empleos en el país y que "sin empresas sostenibles no hay trabajo decente".

Una de las representantes sindicales en la mesa de diálogo, Isabel Guzmán, le dijo a Efe que los acuerdos logrados "han sido mínimos con relación a las propuestas" de los sindicatos, y que no son suficientes para garantizar los derechos de las masas trabajadoras.

"En esta mesa de diálogo propusimos que se brindara un subsidio de 500 dólares" para trabajadores con contratos suspendidos y los ocupados en el sector informal, "y no se logró porque el Gobierno dice que no hay recursos. Sin embargo se han realizado préstamos millonarios para apoyo a la banca", se quejó Guzmán.

El secretario general del poderoso sindicato de la construcción Suntracs y excandidato presidencial izquierdista, Saúl Méndez, recordó que esa formación abandonó la mesa de diálogo "porque en realidad los empresarios y el Gobierno lo que pretenden es cargarle esta crisis a los trabajadores".

"Lo que ellos consideran que es paz social es seguir teniendo a la gente en sus casas con contratos suspendidos y sin un real subsidio que los ayude a enfrentar esta dura situación", dijo Méndez a Efe.

El Gobierno del presidente Laurentino Cortizo reparte bolsas de comida y entrega un bono mensual de 80 dólares, que subirá a 100 a partir de julio, a sectores afectados por la pandemia.

Pero los sindicatos denuncian -lo mismo que han hecho ciudadanos en protestas pacíficas- que los bonos le llegan a pocas personas y exigen que el monto sea de 500 dólares y abarque a los trabajadores informales, quienes antes de la crisis representaban el 45 % de los ocupados en el país.

La ministra del Trabajo, Doris Zapata, dijo que los acuerdos alcanzados son "vinculantes" y se entregarán al mandatario panameño.

"Instalar esta mesa nos llevó a consensuar por el bien del país sin dejar a nadie atrás (...) fuimos la única mesa en la región, con miras a plantear propuestas para la recuperación económica tras la pandemia con el apoyo técnico de la Organización Internacional del Trabajo", dijo Zapata.

La economía de Panamá se contraerá en al menos un 2 % este año y analistas locales han señalado que el desempleo puede escalar hasta el 20 % desde el 7,1 % que marcaba antes de la crisis.