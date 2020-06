Panamá incauta más de 1.000 paquetes de droga con apoyo de EE.UU. y Colombia

Fotografía cedida por el Servicio Nacional Aeronaval de Panamá de los 610 paquetes de droga no identificada encontrados en un semisumergible interceptado al sur de Isla Coiba, frente a las costas de la provincia central de Veraguas. EFE/Servicio Nacional Aeronaval De Panamá

Panamá, 29 jun (EFE).- Las autoridades panameñas informaron este lunes de que incautaron 1.049 paquetes de droga, detuvieron a cinco colombianos y además decomisaron 2 embarcaciones en dos operaciones realizadas en aguas del Pacífico con apoyo de las Fuerzas Armadas de Colombia y la Guardia Costera de Estados Unidos.

En una de estas acciones, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) decomisó 610 paquetes de droga no identificada y peso total no especificado, dentro de un semisumergible interceptado al sur de Isla Coiba, frente a las costas de la provincia central de Veraguas.

En esta operación, en la que el Servicio Aeronaval contó con el respaldo de las Fuerzas Armadas de Colombia y el apoyo aéreo de la Guardia Costera de Estados Unidos, se detuvo a 3 colombianos que viajaban en la lancha que transportaba la droga.

"En coordinación con patrullajes marítimos @ArmadaColombia y apoyo aéreo @USCG se logra interrumpir el desplazamiento de una embarcación tipo lancha semisumergible de bajo perfil (LPV), 3 aprehendidos y 610 paquetes de presunta sustancia ilícita, al Sur de Isla Coiba, Veraguas", confirmó en sus redes sociales el Senan.

En otra operación, también en aguas del Pacífico, el Servicio Nacional Aeraonaval, en conjunto con personal del Ministerio Público de Panamá (MP), incautó 439 paquetes de droga no determinada y peso no especificado que era transportada en una lancha rápida en Isla San José.

La Isla San José es una de las más de 30 islas que conforman el Archipiélago de las Perlas, localizado en el Golfo de Panamá.

Dos hombres de nacionalidad colombiana, no identificados, fueron detenidos por personal de la fiscalía antidrogas del Ministerio Público por su presunta vinculación con el alijo, indicó la entidad investigadora en sus redes sociales.

Las autoridades de Panamá decomisaron en el 2019 un total de 90,99 toneladas de drogas, una nueva cifra récord para este país de tránsito de estupefacientes, y detuvieron a 1.013 personas vinculadas con el narcotráfico, el 10 % de ellas extranjeros.

De acuerdo con cifras del MP, el año pasado se decomisaron 77,96 toneladas de cocaína, 12,9 toneladas de marihuana, así como 120 kilos de crack y 10 kilos de éxtasis.

Panamá es utilizado por grupos transnacionales del narcotráfico como puente para trasegar la droga que se produce en el sur del continente y tiene como principal destino Estados Unidos, el mayor consumidor de cocaína del mundo.