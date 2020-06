MyA: "Ver a los fans limpiando la casa y cantando nuestra música nos emociona"

Fotografía sin fecha cedida por Sony Music Latin que muestra a los cantantes Maxi Espíndola (d) y Agustín Bernasconi (i). EFE/Sony Music Latin

Miami, 30 jun (EFE).- Maxi Espíndola y Agustín Bernasconi, los integrantes del dúo argentino MyA, reafirmaron en una entrevista con Efe su compromiso con la balada romántica, pero modernizada y que sirva para enamorarse, dedicar, pero también para desahogarse o inspirarse en el día a día sobre todo con la pandemia.

"Ver los videos de los fans limpiando la casa y cantando nuestra música nos emociona. Es tan especial como que nos digan que le dedicaron una canción a alguien", reconocieron Maxi y Agu durante una videollamada con Efe desde el departamento en el que se han confinado juntos en Buenos Aires.

Es algo que han visto mucho durante la cuarentena, en especial con su más reciente tema "Una y mil veces", su primera colaboración con los hermanos Montaner, que conforman el dueto Mau y Rick y a quienes los que describen como "ejemplo a seguir".

"Ellos son increíbles. Nos han apoyado mucho y teníamos muchísimas ganas de colaborar juntos. Lo que ha pasado con la canción nos demuestra de que el público está de acuerdo con nosotros", dijo Espíndola.

Con más de seis millones de visualizaciones, "Una y mil veces" sigue el camino de los éxitos anteriores de MyA, que incluyen "Te olvidaré" con Pedro Capó, "Loco por ti" con Abraham Mateo y Feid, "Piénsalo" con Rombai y "4 Meses" con Dvicio.

"Es una canción especial porque habla de un amor que sobrevive todo lo que la vida lance y funciona perfecto para estos tiempos", indicó, por su parte, Bernasconi.

Fue eso, justamente, lo que también inspiró el video que la acompaña.

"Nos grabamos nosotros, y Mau y Ricky, y otras parejas con el teléfono buscando hacer conexiones en estos días", explicaron los artistas, que quisieron conectarse con sus fanáticos desde la misma situación que vive la mayoría.

EL NUEVO POP ARGENTINO

Maxi y Agus, como prefieren ser llamados, saltaron a la vida pública en Argentina como parte del elenco de una serie juvenil al estilo RBD, que se llamaba "Aliados". Ambos sabían desde niños que su pasión era la música, pero entendieron que la televisión les abriría el camino.

Cuando la serie terminó, en agosto de 2014, ya los fans sabían que ambos querían dedicarse a cantar. La idea del dúo nació "orgánicamente", pues entre ensayos y actividades solían grabarse juntos haciendo voces o versiones de canciones que les gustaban.

Sus preferencias siempre se iban a lo melódico, por lo que se les dio natural dedicarse a la balada pop, aunque la tendencia iba hacia la música de fiesta, con base de reguetón y principalmente bailable.

"Nosotros decidimos que si nos íbamos a dedicar a esto, teníamos que ser auténticos y hacer lo que nos gusta. No estamos en esto porque nos reconozcan en la calle. Teníamos que darle al público nuestra esencia", afirmaron.

Esa esencia suena al pop de hoy, con un balance entre el romance y el baile, más tierno que sensual. Los chicos de MyA lo definen como "nuestro sonido".

"A medida que hemos ido sacando música lo hemos ido depurando y nos vamos encontrando más y más", añadieron.

La meta es llegar a ese momento en el que el público escuche una canción y sepa automáticamente que es una canción de MyA: "Es algo que venimos trabajando desde el comienzo y que hemos intensificado durante esta cuarentena, durante la que hemos hecho mucha música. El segundo disco viene potente", afirmaron.

Aunque aún no tienen fecha para el lanzamiento de esa segunda producción, Maxi y Agus piensan que va a estar "mejor que el primer disco", con lo que se han puesto la barra alta.

Los temas más importantes de ese álbum primerizo superan con largas las 100 millones de reproducciones, pero dicen que eso no los asusta.

"Por el contrario, nos estimula", aseguraron.

Lo único que sí les da un poco de pausa es pensar en el efecto de la pandemia en los conciertos, que, para ellos, "es el espacio natural en el que un artista se conecta con su público”.

No tienen ni idea de qué vendrá, pero afirman que están "listos para lo que venga".

Alicia Civita