Luka Romero y la 'generación coronavirus'

El centrocampista mexicano del Real Mallorca, Luka Romero (d), el jugador mas joven en debutar en la liga española de primera división, abandona el terreno de juego a la finalización del encuentro correspondiente a la jornada 31 de primera división. EFE/JuanJo Martín

Madrid, 30 jul (EFE).- El debut precoz del mediapunta Luka Romero, que se presentó con el Mallorca ante el Real Madrid con 15 años y 219 días, es la punta de un iceberg: quince futbolistas han debutado en LaLiga Santander en las cinco jornadas disputadas desde que se reanudó el juego tras la pandemia de coronavirus.

Romero, mediapunta mexicano-argentino cuyo físico y forma de conducir el balón recuerdan a su compatriota Lionel Messi, se estrenó el pasado 24 de junio en los compases finales del Real Madrid-Mallorca (2-0) en el Estadio Alfredo di Stéfano, donde saltó al césped en sustitución del delantero marfileño Lago Junior.

"Le eché la mano al corazón y le iba a 2.000 revoluciones, estamos hablando de un chico que tiene 15 años. Si le hemos metido a jugar es porque pensamos que lo merecía y que tiene condiciones", explicó su entrenador, Vicente Romero, tras el encuentro, primera y de momento única oportunidad del talento sudamericano, quien describió el momento como "increíble" en su perfil de Twitter.

Su precocidad es excepcional, pero no es el único joven que ha debutado en LaLiga Santander en alguna de las cinco jornadas que se han completado desde que se pudo reanudar el juego tras haber pasado la peor parte de la pandemia. Otros catorce jugadores se han estrenado también: son la 'generación coronavirus'.

Forman parte de este grupo singular Javi López, Abdallahi Mahmoud y Paulino de la Fuente (Alavés), Kike Pérez, José Antonio Caro y Matheus Fernandes (Valladolid), Jon Pacheco y Näis Djouahra (Real Sociedad), Nico Melamed (Espanyol), Manuel Garrido (Leganés), Antoñín Cortés (Granada), Jacobo González (Celta), Rafa Soares (Eibar) y Soufiane Chakla (Villarreal).

LOS CLUBES DE LA ZONA BAJA DAN MÁS OPORTUNIDADES

En una resolución de campeonato congestionada de partidos, con un enfrentamiento cada tres días de media, la juventud cotiza al alza. Y más en los clubes de la zona media y baja de la tabla, los que más oportunidades han dado a esta camada de futbolistas que ha acudido a ayudar a sus clubes en una fase de máxima exigencia y desgaste.

El Deportivo Alavés y el Celta de Vigo, con hasta tres debutantes durante estas cinco jornadas, son los equipos que más oportunidades han dado, pero la Real Sociedad hizo debutar este lunes a dos futbolistas y al menos se ha estrenado uno en Mallorca, Espanyol, Leganés, Celta de Vigo, Eibar, Granada y Villarreal.

Gaizka Garitano, cuyo Alavés acaricia la salvación con un colchón de once puntos sobre los puestos de descenso, ha dado la alternativa a tres futbolistas: el lateral izquierdo Javi López (18 años) que jugó el partido completo contra el Celta, el centrocampista ofensivo Paulino de la Fuente (23), formado en el Inter de Milán italiano y que ha participado contra Celta y Atlético; y el mediocentro mauritano Abdallahi Mahmoud (20), que debutó el sábado pasado en el Wanda Metropolitano demostrando su solidez en el duelo completo.

El Valladolid de Sergio González, en una situación similar (los mismos 35 puntos que el Alavés, dos puestos por encima), ha aprovechado el parón para afinar la puesta a punto de un joven que pretende dar que hablar en España: el brasileño Matheus Fernandes (21 años), fichado por el Barcelona al Palmeiras y cedido al equipo pucelano, que debutó hace tres jornadas ante el Atlético y ofreció buenos detalles, incluso dispuso de una ocasión clara para marcar.

Durante estas jornadas, en Pucela también ha debutado el centrocampista Kike Pérez (23), con minutos ante Atlético, Getafe y Sevilla -aunque ya se estrenó en la Copa del Rey ante el Tolosa- y el portero José Antonio Caro (26), canterano sevillista fichado por el Valladolid, que lo recuperó en enero de una cesión a la Ponferradina y también le dio un partido de Copa, ante el Tenerife.

En la pelea por salir de la zona agria del descenso no solo ha tenido minutos Luka Romero, cuyo Mallorca es antepenúltimo, sino también el colista Espanyol ha hecho debutar en Liga al mediocentro Nico Melamed (19) ante Betis y Real Madrid, y el Leganés ha dado la alternativa al delantero Manuel Garrido (20), además de recuperar al extremo Javier Avilés (22), que aunque había debutado ya al inicio de temporada en este periodo decisivo ha participado en tres duelos (Valladolid, Mallorca y Osasuna), en el último con el gol del 1-1, aunque luego el conjunto 'pepinero' cayó por 2-1 en Pamplona.

El Celta de Óscar García, recién salido del descenso gracias a una buena racha de dos victorias, dos empates y solo una derrota en estas cinco jornadas postpandemia, hizo debutar como titular al interior zurdo Jacobo González (23) ante todo un Barcelona (2-2), además de contar con el delantero Íker Losada (18), que ya había debutado en la primera jornada y jugado dos duelos de Copa del Rey.

Por delante, en la zona templada, el Eibar hizo debutar ante el Real Madrid al lateral izquierdo portugués Rafa Soares (25), cedido por el Vitoria de Guimaraes luso, y el Granada ha contado en las cinco jornadas tras el reinicio con el extremo Antoñín (20), fichado del Málaga en febrero y que solo había jugado en la Copa.

En la lucha por los puestos europeos, el Villarreal puso sobre el once por primera vez en Liga al central marroquí Sofiane Chakla (26), que solo había tenido estreno copero; y la Real Sociedad confió en el central del filial Jon Pacheco (19) como titular en el duelo directo del lunes contra el Getafe, en cuyos minutos finales hizo debutar al extremo zurdo francés Näis Djouahra (20).

LAS PLANTILLAS DE LOS GRANDES DIFICULTAN EL SALTO

La profundidad de banquillo de los grandes transatlánticos de LaLiga Santander parece a priori un salto más complicado para los jóvenes, pero aunque en ellos no ha habido estrenos en sentido estricto, sí que algunos jóvenes se han hecho con un hueco en el fútbol postpandemia.

Entre ellos destaca el central del Valencia Hugo Gillamón (20), que tras debutar en el mes de febrero ante la Real Sociedad se ha convertido en un imprescindible de la zaga ante las bajas defensivas del equipo valencianista, que le han permitido ser titular en cuatro de las cinco jornadas (Levante, Real Madrid, Osasuna y Villarreal).

En el Atlético, el lateral zurdo Manu Sánchez (19) ha sabido aprovechar la única posición no doblada de la plantilla que dirige Diego Pablo Simeone -que solo cuenta con el brasileño Renan Lodi como lateral izquierdo puro, aunque utiliza en esa zona también a Mario Hermoso y Saúl Ñíguez- para ser titular ante el Valladolid, después de haber tenido una oportunidad liguera y una en la Copa.

También durante esta nueva fase postpandemia ha disputado su primer partido completo el central uruguayo del Barcelona Ronald Araújo (21) y ha aumentado su protagonismo una de las perlas de la cantera azulgrana: Riqui Puig (20), que ha participado en cuatro de las cinco jornadas, la última como titular ante el Celta.

Una nueva generación para un tiempo de fútbol convulso y atropellado, que está dando alternativas y fondo de armario para los entrenadores. Minutos de calidad en un contexto extraño, el de un fútbol sin aficionados y marcado por las prevenciones sanitarias, que a buen seguro les hará crecer para el futuro.

- Futbolistas que han debutado en LaLiga Santander en las cinco jornadas disputadas tras la COVID-19:

Nombre Edad Club Partidos Minutos

================================================================

Luka Romero (ARG) 15 Mallorca 1 7

Javi López 18 Alavés 1 90

Abdallahi Mahmoud (MRT) 20 Alavés 1 90

Paulino de la Fuente 23 Alavés 2 57

Kike Pérez 23 Valladolid 3 30

José Antonio Caro 26 Valladolid 1 90

Matheus Fernandes (BRA) 22 Valladolid 1 75

Jon Pacheco 19 R. Sociedad 1 78

Näis Djouahra (FRA) 20 R. Sociedad 1 1

Nico Melamed 19 Espanyol 2 32

Manuel Garrido 20 Leganés 1 1

Antoñín 20 Granada 5 103

Jacobo González 23 Celta Vigo 1 81

Rafa Soares (POR) 25 Eibar 2 122

Soufiane Chakla (MAR) 26 Villarreal 1 90

