La oposición venezolana rechaza expulsión de embajadora de la UE en Caracas

Caracas, 30 jun (EFE).- La oposición venezolana rechazó este martes la "inaceptable" expulsión de la embajadora de la Unión Europea (UE) en Caracas, Isabel Brilhante Pedrosa, ordenada por el Gobierno de Nicolás Maduro, al tiempo que agradeció los esfuerzos de la diplomática por mitigar la crisis del país suramericano.

Mediante un acuerdo, votado de forma telemática por la mayoría de los diputados que respaldan a Juan Guaidó como jefe del Parlamento de Venezuela, los opositores rechazaron "enérgicamente la inaceptable expulsión" de Brilhante Pedrosa, a quien Maduro dio la tarde del lunes un plazo de 72 horas para abandonar el país.

En este sentido, Guaidó, a quien medio centenar de Gobiernos reconocen como presidente encargado de Venezuela, dijo que Maduro no tiene "competencias para romper relaciones" con ninguna nación y calificó la medida como una "rabieta".

"Isabel Brilhante Pedrosa, a la cual reconocemos, respetamos (...), tiene todo el respaldo del Parlamento, tiene todo el respaldo del pueblo de Venezuela", afirmó, antes de añadir que ratificaba los "nexos" del país con la Unión Europea.

Maduro ordenó el lunes la expulsión de Brilhante Pedrosa, que ejerce como jefa de la misión de la UE en Caracas desde 2018, como respuesta a las sanciones que impuso el grupo a once funcionarios venezolanos por su papel en los que considera actos y decisiones contra la democracia y el Estado de derecho en el país caribeño.

Con esta decisión, se elevó a 36 el número total de funcionarios venezolanos sujetos a sanciones, que incluyen una prohibición de viajar a la UE y un congelamiento de activos.

"Se le presta un avión para que se vaya (...), vamos a ordenar nuestras cosas con la UE (...), Si no nos quieren que se vayan, si no respetan a Venezuela, que se vayan. A Venezuela hay que respetarla en su integridad, como nación, como institución", dijo ayer Maduro al ordenar la expulsión.

La decisión de Maduro fue condenada casi de forma inmediata por los Gobiernos de Colombia, Bolivia y Paraguay, que son críticos con el mandatario venezolano, en tanto que hoy el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, el español Josep Borrell, se unió a las condenas.

"Condenamos y rechazamos la expulsión de nuestra embajadora en Caracas", manifestó Borrell en un tuit esta mañana, en el que subrayó que habrá una respuesta recíproca.