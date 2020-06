La industria manufacturera china crece en junio, mayor aumento desde marzo

El índice gerente de compras (PMI), indicador de referencia de la industria manufacturera de China, se situó en junio en 50,9 puntos, el mayor incremento desde marzo, frente a los 50,6 registrados en mayo y los 50,8 registrados en abril, según datos oficiales publicados hoy. EFE/Yu Fangping/Archivo

Pekín, 30 jun (EFE).- El índice gerente de compras (PMI), indicador de referencia de la industria manufacturera de China, se situó en junio en 50,9 puntos, el mayor incremento desde marzo, frente a los 50,6 registrados en mayo y los 50,8 registrados en abril, según datos oficiales publicados hoy.

La cifra supera las expectativas de los analistas, que habían pronosticado 50,4 puntos para el presente mes.

En este índice, un registro por encima del umbral de los 50 puntos supone crecimiento y por debajo, contracción.

Así, la cifra, divulgada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), evidencia una recuperación dado que el indicador evita la contracción por cuarto mes consecutivo tras el desplome de febrero, cuando el PMI registró 35,7 puntos por el parón causado por el coronavirus.

En febrero, el brote provocó un declive en la industria manufacturera mayor que el registrado en su peor lectura hasta ahora, la de noviembre de 2008 (38,8 puntos), cuando el mundo se enfrentaba a la crisis financiera.

En el desglose por tamaño de empresas, las grandes crecieron en mayo 0,5 puntos hasta los 52,1, mientras que las medianas decrecieron 1,4 puntos hasta los 50,2 y las pequeñas cayeron 1,9 puntos hasta los 48,9.

Tres de los cinco subíndices que conforman el PMI manufacturero se situaron por encima del umbral de los 50 puntos: el índice de producción en 53,9 puntos; el de nuevos pedidos, en 51,4 y el del tiempo de entrega empleado por suministradores, en 50,5.

Sin embargo, el subíndice de empleo perdió 0,8 puntos hasta los 49,1, y el de provisiones de materias primas registró 47,6 puntos.

En los negocios no relacionados con la manufactura, el índice se situó en 54,4 puntos tras los 53,6 puntos de mayo, los 53,2 de abril, los 52,3 de marzo y un febrero nefasto (29,6 puntos).

El sector servicios, que representa más de la mitad del PIB del país, se situó en junio en 53,4 puntos frente a los 52,3 de mayo y los 52,1 de abril.

La ONE indica que, en el desglose de esos negocios, aumentaron los índices de nuevos pedidos hasta los 52,7 puntos, lo que supone un leve incremento de 0,1 puntos en comparación con el mes anterior.

En cuanto al índice de expectativa de actividad económica, que mide la confianza de las empresas no manufactureras en el desarrollo del mercado en el futuro, cayó 3,6 puntos hasta los 60,3.

El índice integral de producción del PMI, la radiografía combinada de las industrias manufacturera y no manufacturera, se situó en 54,2 en junio, frente a los 53,4 puntos de abril y mayo.

El estadístico de la ONE Zhao Qinghe aseguró hoy en un comunicado que la "recuperación económica del país sigue mejorando", y destacó el continuado crecimiento de los nuevos pedidos y de la demanda en el sector servicios.

A pesar de los buenos datos, el analista se mostró cauto y apuntó que "persiste la incertidumbre", con "la actual situación de la epidemia en el extranjero, que no se ha controlado de manera efectiva", las mayores dificultades a las que se enfrentan las pequeñas empresas, y el hecho de que la potente industria textil china siga por debajo del punto de crecimiento.