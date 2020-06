La cifra de venezolanos en Colombia desciende por segundo mes consecutivo

Ciudadanos venezolanos que quieren cruzar a su país son trasladados desde el Puente Simón Bolívar hasta el Puente de Tienditas, donde permanecerán en un refugio, en Cúcuta (Colombia). EFE/ Alex Pérez/Archivo

Bogotá, 30 jun (EFE).- La cifra de migrantes venezolanos que se han radicado en Colombia descendió por segundo mes consecutivo al pasar de 1.809.000 personas en marzo a 1.788.380 en abril, según el reporte más reciente de las autoridades que señalan como causa principal la persistencia de la crisis del coronavirus en la región.

"Esto supone una reducción del 1 %", dijo el dijo el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, en una rueda de prensa en la que agregó que en el país actualmente hay 763.544 migrantes regulares y un poco más de 1.024.000 irregulares.

El mes pasado fue la primera vez que esa cifra se redujo en cinco años, al pasar de 1.825.000 migrantes en febrero a 1.809.000 en marzo pasado, el 0,9 % menos.

Espinosa precisó que Bogotá sigue siendo la región donde está la mayor cantidad de venezolanos, con 352.627, seguida del departamento de Norte de Santander, que tiene el principal paso fronterizo entre ambos países, con 203.000 migrantes.

INTEGRACIÓN CON VENEZUELA

El funcionario afirmó que están realizando una "labor para lograr una mayor capacidad de Venezuela para recibir a sus personas".

Según disposiciones del Gobierno del presidente Nicolás Maduro, el tránsito de personas por los corredores humanitarios solo se puede realizar los lunes, miércoles y viernes, en grupos que no superen los 300 por el puente Simón Bolívar en Norte de Santander, y de hasta 100 por el puente José Antonio Páez, en Arauca.

Esto dificulta el flujo de migrantes que quieren volver a su país desde Colombia, por lo que hay unos 30.000 varados en espera que han notificado su voluntad de irse según el último recuento de las autoridades, afirmó Espinosa.

"Para que todos los migrantes que quieren salir llegasen a su país se necesitaría casi todo lo que queda de 2020", agregó el funcionario.

Por eso están estudiando cómo acelerar el proceso sin una "visión de show que no compartimos" y de manera "estricta con los derechos humanos", expresó.

Espinosa manifestó también que desde el 14 de marzo al menos 81.000 venezolanos regresaron a su país desde que Colombia ante la contigencia por la pandemia, que en el país cafetero ha dejado hasta el momento 51.707 contagiados y 3.223 muertos.

Sobre la situación de los cerca de 400 venezolanos que acampan en zonas del norte y del suroccidente de Bogotá, Espinosa dijo que debido a las limitaciones impuestas por el Gobierno de Maduro, Colombia no puede ayudarlos a retornar porque sería "generar presión adicional hacia zonas de frontera donde las aglomeraciones de personas también provocan mayor riesgo de contagio de COVID-19".

Según ACNUR, Venezuela es el segundo país en número de ciudadanos que se han visto forzados a salir de su nación, cuyo éxodo es de más de 5 millones de personas y supera así a naciones como Afganistán (2,7 millones) Sudán del Sur (2,2 millones) y Birmania (1,1 millones), quedando por debajo de Siria, con 6,6 millones de refugiados.