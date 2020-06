La Casa Blanca dice que Trump "lee" los informes de inteligencia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "lee" los informes de inteligencia,dijo este martes la Casa Blanca en respuesta a las críticas por su desconocimiento de un supuesto esquema por el que Rusia habría pagado a talibanes por matar a tropas estadounidenses en Afganistán.

El diario The New York Times informó, citando a dos fuentes oficiales que el presidente había recibido un informe escrito sobre este tema a finales de febrero, negando la versión del mandatario de que no estaba informado de esta amenaza.

Los demócratas pidieron más información a los entes de inteligencia este martes a medida que aumentan los cuestionamientos sobre el grado de involucramiento que tiene el presidente con temas sensibles y la atención que le da a los documentos confidenciales que le envían.

"El presidente lee", dijo la secretaria de prensa, Kayleigh McEnany, durante una conferencia. "Él es informado con frecuencia sobre temas de inteligencia", agregó.

El lunes la Casa Blanca afirmó que a Trump no se le había entregado el informe porque todavía no estaba verificado.

Los demócratas pidieron al director de Inteligencia Nacional, John Ratcliffe, y a la jefa de la CIA, Gina Haspel, que entreguen más información y que expliquen por qué el Congreso no fue informado.

"Necesitamos saber si al presidente Trump se le dio esta información y cuándo", dijo el lunes el jefe de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer.

El vínculo del presidente estadounidense con Rusia está teñido de sospechas desde que su campaña prometió que mejoraría las relaciones con el presidente ruso, Vladimir Putin. La investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016 para favorecer a Trump proyectó una sombra sobre su presidencia.

jca/cjc/to/bfm/an/lda