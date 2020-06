La Casa Blanca aduce falta de consenso en inteligencia sobre recompensas de Rusia

La Casa Blanca dijo el lunes que el presidente Donald Trump no fue informado sobre presuntas recompensas ofrecidas por Rusia a milicias vinculadas a los talibanes por matar soldados de la coalición occidental en Afganistán por falta de precisión sobre los datos de inteligencia.

"No hay consenso dentro de la comunidad de inteligencia sobre estas alegaciones", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany. "De hecho, hay opiniones discrepantes", agregó, al reiterar que el presidente no fue informado sobre el explosivo asunto.

McEnany precisó que un grupo de congresistas de los dos partidos fueron invitados este lunes a la Casa Blanca para ser informados sobre el caso.

El líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, confirmó en la tarde noche que se reuniría en la sede gubernamental con otros parlamentarios de su grupo.

Sin embargo, ni la presidenta demócrata de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, ni Chuck Schumer, el líder de la minoría demócrata en el Senado, recibieron invitaciones según dijeron sus equipos a la AFP.

Pelosi y Schumer, dos grandes críticos de Trump que mantienen una tensa relación con Trump, habían pedido una reunión informativa urgente sobre esos trascendidos de prensa.

En una carta dirigida al director de Inteligencia Nacional (DNI), John Ratcliffe, y a la directora de la CIA, Gina Haspel, Pelosi dijo: "Las preguntas que surgen son: se informó al presidente, y si no, por qué no, y por qué el Congreso no fue informado".

Citando a funcionarios anónimos, el diario The New York Times dijo que Trump había sido informado sobre los hallazgos, lo cual el mandatario ha negado.

McEnany dijo que la sesión informativa de la Casa Blanca "aclarará muchos de los reportes falsos del New York Times. El presidente ha dejado en claro que nunca fue informado".

"Los datos de inteligencia son verificados antes de llegar al presidente de Estados Unidos. En este caso no se verificaron", afirmó.

- "Comportamiento inexplicable" -

El artículo de The New York Times, confirmado por varios medios estadounidenses y británicos, sostuvo el viernes que los servicios de inteligencia de Estados Unidos concluyeron que una unidad de inteligencia militar rusa ofreció recompensas a militantes vinculados con los talibanes por matar a efectivos de la coalición liderada por Estados Unidos en Afganistán.

Las recompensas fueron supuestamente incentivos para atacar a las fuerzas estadounidenses, en momentos en que Trump intenta retirar tropas de ese país devastado por el conflicto y poner fin a la guerra más larga de Estados Unidos.

Pelosi pidió a los jefes de inteligencia una reunión informativa para todos los miembros de la Cámara de Representantes sobre estos trascendidos y el "comportamiento inexplicable del presidente Trump hacia Rusia".

"El Congreso necesita saber lo que la comunidad de inteligencia sabe sobre esta importante amenaza para las tropas estadounidenses y nuestros aliados, así como las opciones disponibles para pedir cuentas a Rusia", escribió Pelosi.

Schumer se hizo eco de su llamado.

Por su parte, el rival demócrata de Trump en las elecciones presidenciales de noviembre, Joe Biden, estimó durante una sesión online de recaudación de fondos, que el mandatario "desde el comienzo le dio (al presidente de Rusia, Vladimir Putin) un lugar que no merece, en detrimento de nuestras alianzas en Europa y en otras partes".

Trump negó el domingo haber sido informado sobre este asunto, que renovó los cuestionamientos sobre su reticencia a enfrentar a Rusia.

"Los servicios de inteligencia acaban de informarme que no encontraron esta información creíble y, por lo tanto, no me la informaron a mí ni al vicepresidente" Mike Pence, tuiteó Trump.

Pero incluso en filas republicanas hubo expresiones de preocupación.

"Si se verifican informes de inteligencia de que Rusia o cualquier otro país está ofreciendo recompensas sobre (la vida de) las tropas estadounidenses, entonces deben ser tratados como patrocinadores estatales del terrorismo", dijo en Twitter el senador Thom Tillis, republicano en el comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara Alta.

Según cifras oficiales del Pentágono, ningún miembro de las fuerzas armadas estadounidenses ha sido abatido en Afganistán desde finales de marzo.

Los talibanes negaron el reporte y reiteraron que estaban comprometidos con un acuerdo firmado el 29 de febrero con Washington, que allana el camino para retirar todas las fuerzas extranjeras de Afganistán para el año próximo.

Rusia también ha desmentido la información como "sin fundamento".

