José Andres habla en el Times de la "picaresca" que lo llevó al éxito

En la imagen un registro del cocinero español José Andrés, en Valencia (España).EFE/Juan Carlos Cárdenas/Archivo

Nueva York, 29 jun (EFE).- El afamado chef español José Andrés ha hablado en una entrevista concedida al New York Times de la "picaresca" que le ha llevado a triunfar, tanto a nivel empresarial como en el sector de la ayuda humanitaria, y que le ha convertido en uno de los hosteleros más destacados de EE.UU.

"Dejé el colegio cuando era muy joven. La única manera de avanzar era tener determinación, porque si yo no miraba hacia delante, nadie más lo haría", cuenta Andrés en la conversación con el prestigioso medio como parte de una serie de entrevistas sobre resiliencia durante la pandemia del coronavirus.

"En España, hay un libro clásico titulado 'El Lazarillo de Tormes' del siglo XVI. Cuenta la historia de esta gente joven- le llaman picaresca, personas que han tenido que ser muy ingeniosas para superar cualquier obstáculo. Creo que esto está en mi ADN, el adaptarse a cualquier circunstancia", agregó el asturiano, fundador de ThinkFoodGroup, que agrupa 28 restaurantes.

"Sacas lo mejor de cada situación, sin importar lo mala que sea", subraya en la entrevista Andrés, que también es responsable de la ONG World Kitchen Central, con la que ha dado de comer a millones de personas azotadas por desastres en Puerto Rico, Guatemala, Indonesia, Mozambique, Haití y EE.UU.

Recientemente, esta organización, con base en Washington, también ha provisto de 2 millones de comidas a los afectados por la crisis económica desatada por el coronavirus en España, y 16 millones más en EE.UU.

El español, sin embargo, descrito por el Times como uno de los "chefs más célebres y reconocibles del mundo", admite que ya no siente la "energía sin fin" que le caracteriza: "Me doy cuenta de que tengo límites como todo el mundo".

Además, expone cómo el trabajar en la vorágine de la cocina de un restaurante le ha ayudado a enfrentarse con World Kitchen Central a algunos de los peores desastres humanitarios. "Hay que recordar que en todas las cocinas hay un poco de caos. Los cocineros como yo, manejamos el caos de manera natural".

Andrés subraya asimismo la necesidad de adaptación de cualquier empresa o institución para poder triunfar, y recordó una instancia en Puerto Rico, tras el paso del huracán María, en la que otras organizaciones intentaban transportar pan a la isla desde Florida, mientras que World Kitchen Central buscaba generadores para las panaderías de la isla.

"La gente que intentaba traer pan dese Florida no lo consiguieron un mes después. Gente como nosotros, hablando con los dueños de las panaderías y tratando de ser parte de la solución, conseguimos pan localmente en menos de 24 horas", explicó el chef y empresario.

"A veces los grandes problemas tienen soluciones muy sencillas", zanjó.