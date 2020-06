Iberoamérica reivindica la innovación y la cooperación para combatir el Covid

Rebeca Grynspan, secretaria general Iberoamericana. EFE/ Ernesto Mastrascusa/Archivo

Madrid, 30 jun (EFE).- Los países iberoamericanos reivindicaron hoy la innovación y la cooperación para combatir la pandemia del Covid-19 en una reunión extraordinaria de ministros y altas autoridades de Ciencia, Tecnología e Innovación que debatieron de manera telemática.

La reunión es una de las sesiones preparatorias de la XXVII Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno de Andorra, cuya fecha y formato se desconocen aún debido a los efectos mundiales del virus, cuando América Latina es epicentro de la pandemia con más de 100.000 muertos.

La secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, declaró a Efe que el encuentro estuvo dividido en tres grandes bloques: investigación científica y tecnológica en el ámbito sanitario; innovación tecnológica para el reciclaje de industrias paradas por la pandemia; y sociedad digital y cómo se aplica para no profundizar las desigualdades ya existentes.

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA

Los ministros y altas autoridades de cada país aprovecharon la reunión para compartir experiencias y ejemplos de buenas políticas que desde la ciencia, la tecnología y la innovación podrían contribuir para frenar la epidemia, sobre todo hasta que se encuentre una vacuna.

El ministro de Presidencia, Economía y Empresa de Andorra, Jordi Gallardo, destacó el hecho de que con esta reunión "se hayan podido exponer experiencias de cómo cada país ha puesto la ciencia, la tecnología y la innovación al servicio de la salud y cómo estos elementos han ayudado en la gestión de la crisis".

"Los tres ejes temáticos de la reunión han evidenciado puntos en común de los diferentes estados en esta lucha contra el coronavirus y también retos compartidos, con lo que se ha concluido la necesidad de una mayor cooperación en el espacio iberoamericano", manifestó Gallardo, según el comunicado.

El pequeño principado de Andorra puso "a disposición" del resto de países "el modelo de doble cribado" que tal como explicó el titular de Salud de este país, Joan Martínez Benazet, contó con una "vertiente científica y también diagnóstica" y que ha servido "no solo para detectar casos no detectados sino también para conocer mejor la enfermedad".

Por su lado, destaca la nota de prensa, el titular de Ciencia e Innovación español, Pedro Duque, compartió los "proyectos que está impulsando" su país como el actual "trabajo para tener una vacuna antes de que acabe el año".

La secretaria general afirmó que todos los países pusieron "en valor la inversión en ciencia, tecnología e innovación" que han de hacer "para poder enfrentar la pandemia" porque, según afirmó lo que se tiene "más a mano" en la región "es el talento" de sus especialistas.

DIFÍCIL SALIDA SIN COOPERACIÓN Y FINANCIACIÓN EXTERNA

Otra de las grandes conclusiones de esta reunión extraordinaria fue la necesidad de reforzar los sistemas de cooperación internacional así como la oportunidad de profundizar en las redes iberoamericanas que "ya existían y ahora hay que fortalecer", según la secretaria general.

"Todos los países están tratando de movilizar todas las capacidades internas pero con un llamado de mucha cooperación y mucha solidaridad. Esto no es una cosa que cada país va a poder resolver solo, las plataformas de cooperación iberoamericana como la red de autoridades de medicamentos han funcionado bien y rápido", estimó.

Según narra el comunicado, durante el encuentro se afianzó la idea de "reforzar la cooperación" ya que los países "juntos" pueden ser "más eficaces para proteger a los ciudadanos, el sistema de salud pública y la economía".

En esa misma línea, Grynspan insistió en que América Latina "no saldrá de la crisis sin cooperación externa".

A su juicio, "no hay duda" de que los países latinoamericanos necesitan un mayor espacio fiscal "para dar las respuestas y las tareas" a la crisis y no permitir que la pandemia haga de esta "una década perdida" para el avance social y el desarrollo de América Latina.