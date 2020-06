Ian Desmond, de Rockies, tampoco jugará la temporada 2020 por alto riesgo

Ian Desmond (i). EFE/ERIK S. LESSER/Archivo

Denver (Colorado, EE.UU.), 29 jun (EFE).- El jardinero de los Rockies de Colorado, Ian Desmond, informó esta noche que optará por no jugar esta temporada, debido a lo que supone un alto riesgo por causa del coronavirus.

"La pandemia de COVID-19 ha hecho de esta temporada de béisbol una que es un riesgo con el que no me siento cómodo", escribió al final de una larga publicación en Instagram que tocaba la raza y las oportunidades para los jugadores de béisbol juveniles.

Desmond, quien nació en Sarasota (Florida), escribió que no "dejará atrás el béisbol por un año. Estaré aquí, en mi antigua Liga Pequeña, y estoy trabajando con todos los involucrados para asegurarnos de que obtengamos Sarasota Youth. El béisbol vuelve a la pista. Es lo que puedo hacer, en el esquema de tanto. Así que lo estoy haciendo".

Desmond destacó que "con una esposa embarazada y cuatro niños pequeños que tienen muchas preguntas sobre lo que está sucediendo en el mundo, el hogar es donde necesito estar ahora", escribió.

Durante el lunes, el lanzador de los Arizona Diamondbacks, Mike Leake, y los jugadores de los Washington Nationals, el primera base Ryan Zimmerman y el lanzador Joe Ross, anunciaron que tampoco jugarán en la temporada 2020.