García, de Chivas, afirma que traspaso de Soto al Villarreal abrirá puertas

Miriam García (i) de Chivas disputa el balón contra Karla Nieto (d) de Pachuca en la final del Torneo Apertura de la Liga MX Femenil del fútbol mexicano, en el estadio Chivas, en Guadalajara (México). EFE/Ulises Ruiz Basurto/Archivo

Guadalajara (México), 30 jun (EFE).- La centrocampista Miriam García, de las Chivas de Guadalajara, afirmó este martes que el fichaje de la delantera Rubí Soto por el Villarreal español abrirá las puertas en ese país para las jugadoras mexicanas.

"Ella está llevando la imagen de nosotras como futbolistas, como mexicanas y como jugadoras del Guadalajara. Va a dar la pauta para que nos abran puertas y se den cuenta de que el fútbol en México ha estado creciendo y tenemos el talento para estar allá", dijo en videoconferencia de prensa.

Soto, máxima goleadora del equipo femenino rojiblanco, se convirtió en el quinto fichaje del Villarreal y la primera jugadora formada en la liga mexicana en jugar en Europa.

García, una de las jugadoras de Chivas que conquistó el campeonato en el torneo Apertura 2017, aseguró que uno de sus sueños es jugar en Europa y reveló que ha tenido acercamientos con clubes extranjeros.

"He tenido diálogos, pero aún me falta; quiero ir cuando sienta que estoy en mi nivel máximo para ir allá y mantenerme, espero en uno o dos años tener la oportunidad de ir, pero estando consolidada, porque mi lesión vino a retrasar un poco y estoy recuperando el nivel", declaró.

La centrocampista aseguró que le gustaría jugar en algún club de España, pero no descarta la posibilidad de ir a Francia o Estados Unidos debido a que tienen una liga "de gran nivel".

García recuperada de la lesión que la dejó fuera de las canchas el pasado torneo señaló que el equipo ha progresado en lo futbolístico con el trabajo en cancha que realizan desde hace tres semanas, tras la pausa del fútbol mexicano por la COVID-19.

Aseguró que la delantera Alicia Cervantes y la centrocampista Carolina Jaramillo, fichajes para el Apertura 2020 trabajan a la par de sus compañeras con la idea de aportar y fortalecer al equipo.

"El chiste de las contrataciones es progresar y que haya más competencia dentro del equipo, creo que estas contrataciones nuevas nos vienen a aportar mucho y hacer un equipo cada vez más fuerte, que estemos para competir en los primeros lugares", señaló.

La jugadora afirmó que hasta ahora la directiva no ha confirmado partidos de preparación previos al inicio de la liga el 24 de julio próximo, debido a que no desean arriesgarlas ante la posibilidad de contagios por la COVID-19.

García dijo estar a favor de que haya encuentros amistosos pese a que jugadoras de algunos equipos han dado positivo de coronavirus.

"México vive un momento complicado, pero tenemos que continuar con nuestras actividades y el fútbol es parte de ello, y para poder continuar bien necesitamos partidos, es parte del juego, creo que es necesario tratar de tener las mayores medidas posibles", expresó.