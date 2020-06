EXCLUSIVA-Postmates resucita plan de salida a bolsa en pleno boom de comida a domicilio

Por Joshua Franklin y Anirban Sen

29 jun (Reuters) - Postmates Inc ha resucitado sus planes de salir a bolsa al hilo de una serie de acuerdos en el sector de plataformas digitales de entrega de comida a domicilio en EEUU, dijeron el lunes fuentes familiarizadas con el asunto.

De materializarse, la salida a bolsa se produciría en medio de un aumento de la demanda de los servicios de reparto a domicilio, ya que los consumidores que han permanecido en sus casas durante la pandemia de COVID-19 han pedido comida a los restaurantes y solicitado la entrega a domicilio en sus compras a los supermercados.

Postmates registró el folleto de salida a bolsa de manera confidencial ante la SEC, el supervisor bursátil estadounidense, en febrero de 2019, pero todavía no se había decidido a proceder con la salida a bolsa.

El acuerdo de Just Eat Takeaway.com NV de 7.300 millones de dólares para adquirir GrubHub Inc a principios de este mes, así como las recientes captaciones de fondos por parte de sus pares, convencieron a la empresa de que había llegado el momento de seguir adelante con los planes, dijeron las fuentes.

El New York Times informó a última hora del lunes que el gigante Uber Technologies Inc., que pugnó con Just Eat Takeaway.com por adquirir GrubHub, también ha hecho una oferta para comprar Postmates.

Postmates podría hacer pública su salida a bolsa en fecha tan temprana como el próximo julio, iniciando así un proceso que normalmente dura unas pocas semanas hasta que comienza a cotizar, dijeron las fuentes, aunque estas advirtieron que los planes están sujetos a cambios en las condiciones del mercado.

Las fuentes solicitaron mantener el anonimato porque el asunto todavía es confidencial. Postmates y Uber rechazaron hacer comentarios.

Postmates fue valorada por última vez en 2.400 millones de dólares, cuando recaudó 225 millones en una ronda de financiación privada el pasado septiembre.

Fundada en 2011 y con sede en San Francisco, Postmates tenía una cuota del 8% del mercado de reparto de comida a domicilio en mayo, con DoorDash a la cabeza con el 44% del mercado, según la consultora Second Measure.

A principios de junio, DoorDash captó 400 millones de dólares de inversores privados, dando una valoración a la empresa de 16.000 millones de dólares. También este mes, la empresa de reparto de alimentos Instacart casi duplicó su valoración hasta los 13.700 millones de dólares tras una ronda de financiación privada.

(Información de Joshua Franklin desde Nueva York y Anirban Sen desde Bangalore; información adicional de Krystal Hu desde Nueva York; editado por Sandra Maler, Sonya Hepinstall y Himani Sarkar; traducido por Darío Fernández en la redacción de Gdansk)