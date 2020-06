El Valencia se encomienda a Voro para neutralizar a un pujante Athletic

El extremo izquierda ruso del Valencia Denís Chéryshev (d) celebra su gol ante el Athletic durante el partido de la jornada 7 de Primera División. EFE/ Miguel Toña/Archivo

Valencia/Bilbao, 30 jun (EFE).- El Valencia se encomendará a Salvador González "Voro", que estará en el banquillo tras la destitución de Albert Celades, para tratar de neutralizar a un pujante Athletic, que ha vuelto tras el parón con más fuelle que los valencianistas.

Será un partido en el que ambos apurarán, una jornada más, sus opciones de competir en Europa en la próxima campaña. El Valencia lo afronta como octavo a un punto de la Real Sociedad que es séptimo, mientras que el Athletic está solo un puesto y un punto por detrás, por lo que el que gane el encuentro estará, de momento y a falta de que se complete la jornada, en posiciones europeas.

Tras haber sumado sólo cuatro de los quince puntos que se han puesto en juego tras el parón y después de la imagen de impotencia que ofreció el equipo en los desplazamientos a Eibar y Villarreal y de que trascendieran algunos enfrentamientos con jugadores, el Valencia decidió en la noche del lunes destituir a Celades y recurrir de nuevo a Voro.

Dada la fragilidad defensiva que arrastra el equipo, que sólo ha sido capaz de mantener la portería a cero en uno de los últimos trece partidos, se supone que será ese el aspecto que más trate Voro de recomponer.

Lo tendrá que hacer sin José Luis Gayà que se tuvo que retirar del terreno de juego de La Cerámica por una lesión muscular y se que unirá en la lista de lesionados a Ezequiel Garay, que además este miércoles ya no será jugador del club, y a Cristiano Piccini.

La principal duda remite al estado de Francis Coquelin, que no jugó ese último encuentro pero que entró en la lista de convocados para ese choque aunque no se esperaba que pudiera volver a jugar tras sus problemas musculares hasta más adelante.

Si está para jugar, puede ofrecer una opción de experiencia más a Voro en el centro de la defensa junto a Gabriel Paulista. En el caso de que no deberá volver a elegir entre el joven Hugo Guillamón y el veterano Eliaquim Mangala, sin descartar que Mouctar Diakhaby se haya recuperado de los problemas físicos que ha padecido..

Más allá de esa duda, Voro no ha hecho grandes revoluciones cuando ha tenido que coger al equipo en otras circunstancias difíciles por lo que se espera que mantenga el 1-4-4-2 habitual y que recurra a casi todos los pesos pesados de la plantilla.

El Athletic Club, por su parte, pretende asaltar los puestos europeos que persigue en la vuelta a la competición tras el parón por la pandemia ya este miércoles en Mestalla, donde, si gana, se auparía de manera provisional a la séptima plaza de la tabla.

Una situación en la que el equipo bilbaíno no se veía ya a estas alturas dada la desventaja de cinco puntos con la que regresó y después de un arranque que a pesar de ser bueno (ocho de los quince puntos posibles), tampoco ha sido espectacular.

No obstante, el choque les puede resultar clave a los de Gaizka Garitano en su ambición continental ya que, de perder, se les irían buena parte de sus opciones y además recibirían en una situación anímica diametralmente opuesta al Real Madrid y al Sevilla, que visitan San Mamés en las dos siguientes jornadas.

Por ello, en Mestalla se espera un Athletic al completo y sin dejarse nada de inicio en el banquillo. Porque además Garitano, poco dado a amplias rotaciones, ya dio descanso a su bloque titular el martes pasado en el Camp Nou.

Así, las dudas en el once inicial bilbaíno se centran en el acompañante de Dani García en medio campo y en el delantero que acompañe a Iker Muniain, Raúl García e Iñaki Williams, los dos puestos que el de Derio aún no tiene claramente definidos.

Al jugarse fuera de casa, se presume que sea Mikel Vesga el que acompañe a Dani García, aunque el buen partido de Unai López el sábado frente al Mallorca avalaría su continuidad.

En ataque, es posible que vuelva Iñigo Córdoba, titular en todos los partidos tras el parón hasta que descansó ante el Mallorca, aunque también son opciones a tener en cuenta los jóvenes Oihan Sancet y Asier Villalibre, quienes están dejando buenas sensaciones y goles en la vuelta tras el parón.

En defensa, seguro estarán Unai Simón; Ander Capa, Yeray Álvarez, Iñigo Martínez y Yuri Berchiche. Y si Garitano decide jugar con tres centrales, también el internacional Unai Núñez.

Alineaciones probables:

Valencia: Cillessen, Wass, Mangala o Guillamón, Gabriel Paulista, Jaume Costa, Ferran, Kondogbia, Parejo, Guedes o Carlos Soler, Rodrigo y Maxi.

Athletic: Unai Simón, Capa, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri, Dani García, Vesga, Raúl García, Muniain, Córdoba y Williams.

Árbitro: Estrada Fernández (colegio catalán)

Estadio: Mestalla

Hora: 19:30

-------------------

Posiciones: Valencia 8º, 46 puntos - Athletic 9º, 45

La frase:

Jaume Costa: "La palabras ya no sirven, las cosas se hacen"

Gaizka Garitano: "Llega la hora de la verdad en la pelea por una plaza europea"

El entorno: El choque llegará menos de 48 horas después de la destitución de Albert Celades como técnico del Valencia.

El dato: Se enfrentan el octavo y el noveno clasificado, separados por un punto y con opciones ambos de estar en Europa el año próximo.