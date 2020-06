El mercado de fichajes de la F1 para 2021 ya está lanzado a toda velocidad

Paradas en 'boxes' desde mediados de marzo, las escuderías de la Fórmula 1 han estado en cambio muy activas durante la crisis del coronavirus para preparar la temporada... 2021: del divorcio entre Vettel y Ferrari al sueño de un regreso de Fernando Alonso.

El aplazamiento de cuatro meses de la temporada impuesto por la pandemia del COVID-19 y el importante número de pilotos que llegaban a final de contrato al término de la temporada explican esta sorprendente situación: fichajes para 2021 cuando no ha comenzado la temporada 2020.

Las grandes maniobras incluso comenzaron durante el invierno (boreal). Ferrari y Red Bull trataron de proteger a sus jóvenes promesas, por lo que la Scuderia renovó hasta 2024 al monegasco Charles Leclerc, de 22 años, y el equipo austriaco hizo lo propio con el holandés Max Verstappen, de la misma edad.

La caja de los truenos se abrió, no obstante, el 12 de mayo con el anuncio sorpresa de la marcha de Ferrari del cuádruple campeón del mundo alemán Sebastian Vettel.

- Vettel y Ferrari, se acabó -

"El equipo y yo nos hemos dado cuenta de que ya no deseamos seguir juntos más allá del final de la presente temporada", comentó Vettel. ¿Las supuestas razones del divorcio? Un desacuerdo sobre la duración de un nuevo contrato y una rebaja considerable de salario.

Cuatro veces campeón con Red Bull (de 2010 a 2013), Vettel llegó a Ferrari en 2015, pero en la última temporada vio como Leclerc, diez años más joven, le desplazaba no sólo del puesto de piloto número uno de la Scuderia, sino del corazón de los 'tifosi', pese a llevar solo un año en el equipo y dos en la Fórmula 1.

Futuro radiante para Leclerc en F1, más oscuro para Vettel, que desea "tomar el tiempo necesario para reflexionar a lo que realmente importa para el futuro". En otras palabras, tomar un año sabático o probar una aventura en otro equipo.

Se desconoce su elección, pero no el nombre de su sucesor en la Scuderia: Carlos Sainz Jr. El español, de 25 años e hijo del doble campeón del mundo de rallies y tres veces ganador del Dakar, cumplió "un sueño" al fichar por la mítica marca italiana y dio las gracias a su actual equipo McLaren, deseando acabar "de la mejor manera posible" con el equipo británico en una señal más de la incongruencia del 'mercato-2021', que ha comenzado antes que la temporada precedente.

Como si fuese un efecto dominó, el australiano Daniel Ricciardo, de 30 años y tercero en los campeonatos de 2014 y 2016, ocupará la plaza de Sainz jr, en McLaren.

- ¿Regreso de Alonso?

¿Y quién pilotará el Renault que deja libre Ricciardo? Para acompañar al francés Esteban Ocon, la marca del rombo podría volver con un antiguo amor: Fernando Alonso.

El español, de 38 años, ha abierto e nuevo la puerta a un regreso a la F1 el mes pasado. "Estoy a un nivel físico y de motivación grande, así que querría centrarme en una categoría máxima, ya sea la vuelta a la F1, el campeonato de resistencia, Indycar…", dijo en una videoconferencia de prensa.

Doble campeón de la categoría con Renault en 2005 y 2006, no era la primera vez que Alonso mostraba su deseo de volver a la máxima categoría del automovilismo mundial, pero la duda está en si lo hará en un equipo que, por ahora, no aspira a la victoria.

En Mercedes, Lewis Hamilton y Valtteri Bottas también llegan a final de sus contratos y deberían renovar, pero... ¿serán víctimas de la competencia de Vettel?

El patrón de la escudería alemana, Toto Wolff, aseguró a comienzos de junio que se concentra "en las negociaciones con los pilotos actuales", pero que deseaba "mantener opciones abiertas", sin negar una posible llegada de Vettel.

"Le debemos a un cuádruple campeón del mundo no cerrarle inmediatamente la puerta. Pero tenemos un dúo de pilotos fantástico y del que estoy muy contento", declaró Wolff, quien recordó que "uno de ellos puede decidir que no quiere correr más y de repente tienes una plaza libre".

Si bien las negociaciones con Hamilton no han comenzado, el séxtuple campeón del mundo ha repetido en varias ocasiones que no tiene intención de dejar Mercedes. "No sueño con ningún otro equipo. Estoy en mi equipo de ensueño", escribió el inglés Instagram.

Pero eso fue en abril y todo puede cambiar muy rápido en la Fórmula 1...

