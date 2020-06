El Celta comunica que el uruguayo Olaza no seguirá en el equipo

El jugador del Celta de Vigo Olaza (izda) pugna por un balón con el jugador del CD Leganés Assalé, en el estadio Balaídos de la localidad gallega. EFE/Salvador Sas/Archivo

Vigo, 1 Jul (EFE).- El lateral uruguayo Lucas Olaza disputó esta tarde su último partido con el Celta de Vigo frente al Mallorca tras no llegar a un acuerdo con Boca Juniors para la prórroga de 19 días que solicitó la entidad gallega, según anunció esta noche en un comunicado de prensa.

“El club agradece su esfuerzo y profesionalidad durante su etapa en Vigo y le desea la mayor de las suertes en su futuro personal y profesional”, destaca el Celta en una nota en la que señala que los otros cinco futbolistas que se encontraban cedidos -Murillo, Bradaric, Pape Cheikh, Smolov y Rafinha- terminarán la temporada a las órdenes de Óscar García Junyent.

Además, también prorrogan su contrato con el club hasta final de campaña los jugadores del filial Dragan Rosic, Sergio Bermejo y Jacobo González, que vienen entrenando con el primer equipo desde la vuelta al trabajo tras el estallido de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.

Olaza llegó a Vigo en el mercado invernal de la temporada 2018-19 para suplir la baja de Junior Alonso, traspasado a Boca Juniors. Tardó dos meses en disputar su primer partido con la camiseta del Celta, pero una lesión de David Juncá le abrió las puertas de la titularidad, que ya no perdería pese al cambio de entrenador.

La entidad gallega tenía una opción de compra de cuatro millones de euros sobre los derechos federativos del futbolista pero ha decidido no ejercerla.