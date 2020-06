El Banco Santander admite una exposición de 500 millones a la aerolínea Latam

Edificio corporativo de la aerolínea chilena LATAM, en Santiago. EFE/ Alberto Valdés/Archivo

Madrid, 30 jun (EFE).- El Banco Santander ha reconocido al supervisor bursátil de Estados Unidos (SEC) una exposición cercana a los 500 millones de euros a la aerolínea Latam, la mayor de Latinoamérica que se declaró en quiebra el pasado 26 de mayo, según ha adelantado este martes el diario Expansión.

En un comunicado remitido a la Securities and Exchange Commission (SEC), el Santander aclara que se encuentra entre los principales acreedores de la compañía, con una exposición de 549 millones de dólares, algo menos de 500 millones de euros.

Se trata del programa de fidelización de viajeros frecuentes que el Santander y la aerolínea operan de forma conjunta a través de una tarjeta de la entidad financiera.

El banco aclara que de momento no ve la necesidad "de revalorizar o reconocer un deterioro de este gasto prepago", aunque admite que estos activos "pueden verse afectados" en el futuro como consecuencia de la declaración de quiebra; el proceso de reestructuración que debe abordar Latam podría tener "un efecto material adverso" en el negocio.

El pasado 26 de mayo, Latam se declaró en bancarrota en su país de origen, Chile, así como en Perú, Colombia, Ecuador y Estados Unidos, lo que en la práctica equivale a declarar el concurso de acreedores, por el "impacto sin precedentes" del COVID-19.

Las filiales de Argentina, Paraguay y Brasil no están incluidas en la solicitud de bancarrota, y en este último país mantiene conversaciones con el Gobierno para buscar apoyo financiero, al igual que en Chile, Colombia y Ecuador, para "en la medida de lo posible" proteger el empleo y minimizar la caída de sus operaciones.

La aerolínea se acogió a la ley 11 de bancarrota en los Estados Unidos, una semana después de haberse desvinculado de 1.400 de sus trabajadores como resultado de las consecuencias económicas de la pandemia.

La compañía cuenta con el respaldo de sus dos principales accionistas, las familias Cueto y Amaro y Qatar Airways, que tienen previsto inyectar 900 millones de dólares para hacer frente a la situación.