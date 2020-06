Defensa del exvicepresidente de Correa pide revocación de sentencia

La defensa del exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas en el caso denominado "Sobornos 2012-2016" solicitó este martes que se revoque la sentencia actual en el juicio en la que también está procesado el exjefe de Estado Rafael Correa, informó la Corte Nacional de Justicia (CNJ). EFE/José Jácome/Archivo

Quito, 30 jun (EFE).- La defensa del exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas en el caso denominado "Sobornos 2012-2016" solicitó este martes que se revoque la sentencia actual en el juicio en la que también está procesado el exjefe de Estado Rafael Correa, informó la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

El abogado aseguró que "la sentencia llegó incompleta, no tenía la parte resolutiva", por lo que solicitó físicamente el proceso para conocer la resolución del tribunal.

Añadió que se interpuso el recurso de apelación varias veces "porque no había dónde presentar. Todas estas irregularidades afectaron al derecho a la defensa de Jorge Glas", dijo el letrado, según la CNJ.

De acuerdo con la defensa, lo único que pudo probar Fiscalía "es el cargo público que tenía, pero no se atribuye ningún nexo con el tipo de acusación (de cohecho) que hace Fiscalía", agregó.

"El pedido de la defensa de Jorge Glas es: declarar la nulidad del trámite y que se revoque la sentencia actual", relató el departamento de comunicación de la corte.

El caso "Sobornos" juzgó una red de corrupción entre 2012 y 2016 mediante la cual se recibieron "aportes indebidos" en el palacio presidencial de Carondelet para la financiación irregular del movimiento político Alianza País, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a empresas, entre ellas Odebrecht.

El juicio llevó al banquillo de los acusados al expresidente Correa (2007-2017), a su vicepresidente Glas -en prisión por otra condena por corrupción-, y a una serie de altos cargos de ese Gobierno y a empresarios.

En abril, un tribunal condenó a Correa a ocho años de prisión al considerar probada su participación en el delito de cohecho.

APELACIÓN BAJO RESERVA

En el actual proceso, los representantes legales de 20 de los 21 condenados van presentando, uno por uno, sus alegatos contra la sentencia de primera instancia.

Hoy, también presentó sus alegatos de apelación la defensa de Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia y otro de los hombres fuertes en el régimen de Correa.

Esta denunció testimonios contradictorios y consideró que no queda demostrado el delito del que se le acusa ni que supuestamente haya recibido dinero.

Y por ello, pidió que se declare la nulidad, así como se retiren todas las medidas cautelares que pesan contra su cliente.

Asimismo, los abogados de dos acusadas que actuaron como testigos de cargo bajo el régimen especial de cooperación eficaz con las autoridades pidieron que sus casos fueran vistos de forma reservada, a lo que el tribunal accedió.

La nueva jornada de la audiencia de apelación en el caso "Sobornos 2012-2016" se instaló en medio del temor de varios letrados tras conocerse que uno de los abogados que participó en la audiencia del lunes dio positivo para COVID-19.

En la audiencia de hoy, cinco de los veinte abogados participaron de forma presencial, mientras que los restantes lo hicieron por vía telemática.

EL FUTURO POLÍTICO DE CORREA

La audiencia de apelación se reanudó el lunes después de cuatro días de suspensión ordenada por los jueces David Jacho, Dilza Muñoz y Wilman Terán para "materializar el derecho a la defensa", dado que algunos abogados defensores alegaron que no habían tenido acceso a toda la sentencia de primera instancia.

Los sentenciados buscan conseguir la anulación de un veredicto que consideran fruto de una "persecución política" por parte del actual Gobierno de Lenín Moreno, a quien el correísmo ayudó a llegar al poder pero con quien se enemistó a poco de iniciar su andadura de Gobierno en mayo de 2017.

Sobre Correa, que reside en Bélgica desde que dejó la Presidencia, pesa una orden de arresto.

De ser refrendada en instancias superiores, la sentencia impediría a Correa volver a participar en la política de su país dado que en su caso la condena es por cohecho.