"De la vida al plato" muestra 8 restaurantes únicos el 24 de julio en Amazon

Madrid, 30 jun (EFE).- Ocho restaurantes españoles que son únicos en el mundo protagonizan la serie documental "De la vida al plato" que Amazon Prime Video estrena el 24 de julio en más de 240 países y territorios para desvelar los secretos de sus cocinas y el trabajo de unos cocineros que han elevado el nivel de la gastronomía.

El actor y "gourmand" Juan Echanove acudirá a El Corral de la Morería (Madrid), Echaurren (Ezcaray, La Rioja), Noor (Córdoba), Casa Solla (Poio, Pontevedra), Ricard Camarena (Valencia), Lera (Castroverde de Campos, Zamora), Etxebarri (Axpe, Vizcaya) y El Celler de Can Roca (Girona) para mostrar en ocho episodios cómo cada uno de estos restaurantes ha logrado ascender al olimpo culinario, informa este martes la plataforma.

Están regentados por cocineros que tienen "el don de la magia", dice Echanove, quien hablará con ellos para conocer "su filosofía, sus secretos y sus memorias", ya que en muchos de los casos pertenecen a familias con tradición hostelera.

Es el caso de los hermanos Joan, Josep y Jordi Roca, que se criaron en la casa de comidas de sus padres antes de abrir el que después sería varias veces considerado mejor restaurante del mundo, o de Luis Alberto Lera, quien evolucionó el mesón familiar El Labrador hasta convertirlo en un templo de la caza, con el pichón como protagonista, y los guisos.

También de Paco Morales, que comenzó trabajando en el asador de pollos de su padre y es ahora un investigador y divulgador de la cocina andalusí en Noor; de Francis Paniego, que se atrevió a competir con la tradición de su madre en El Portal del Echaurren, o de Pepe Solla, que se crió en el restaurante familiar, donde ejerció como sumiller y jefe de sala antes de pasar a la cocina de Casa Solla para impulsar la nueva cocina gallega.

Juan Manuel del Rey ha convertido El Corral de la Morería que fundó su madre, la bailaora Blanca del Rey, en el único tablao flamenco del mundo con una estrella Michelin; Bittor Arginzoniz ha situado al asador Etxebarri en el tercer puesto del ránking 50 Best World's Restaurants, y Ricard Camarena se ha convertido en un referente de la cocina vegetal y de territorio en el restaurante que lleva su nombre en Valencia.

Todos ellos logran hacer platos que "se recuerdan", atraen a visitantes internacionales para degustarlos y se han convertido en maestros para cocineros de todo el mundo gracias a unos conocimientos y una sensibilidad culinaria particular que mostrarán en "De la vida al plato".