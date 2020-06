Cuba suma un único caso de COVID-19 pero mantiene restricciones en La Habana

Un hombre arrastra una carretilla el 18 de junio de 2020 por una de las calles de La Habana (Cuba). EFE/Yander Zamora/Archivo

La Habana, 30 jun (EFE).- Cuba registró este martes un solo caso nuevo de la COVID-19, otra vez en La Habana, la única región del país donde se mantienen las restricciones impuestas hace más de tres meses para detener la propagación del virus.

En el día no se reportaron nuevas muertes -el recuento sigue en 86 desde el pasado sábado- y se dieron tres altas médicas, con lo que el acumulado se eleva a 2.214 recuperados, el 94,7 % del total de 2.341 confirmados, según el parte diario del Ministerio de Salud Pública (Minsap).

El único enfermo de hoy es un cubano de 17 años, contacto de otro positivo, y fue detectado entre 2.246 pruebas PCR completadas la víspera, para un total de 170.791 test de este tipo, complementados con miles de kits rápidos.

La cifra de este martes mantiene la tendencia a la baja de las jornadas anteriores (en las que se registraron menos de cinco casos diarios), solo interrumpida por los ocho infectados de ayer lunes, relacionados con un nuevo foco de trasmisión en el municipio habanero del Cotorro.

Casi dos semanas después de que el resto del país entrara en la primera de la tres fases de reapertura, aún las autoridades cubanas no dan fecha para el inicio de la desescalada en la capital cubana, que reúne 72 de los 78 contagios reportados en los últimos quince días.

Los habaneros confiaban en un anuncio inminente de reapertura, previsiblemente para mañana miércoles 1 de julio, sobre todo después de que el sábado pasado La Habana no registrara nuevos contagios por primera vez desde el inicio de la epidemia a finales de marzo.

Sin embargo, de momento la prensa estatal solo informa sobre preparativos "para cuando se decida la entrada de La Habana en la primera fase", sin anunciar fechas.

Junto a la capital, solo reporta casos activos la cercana provincia de Mayabeque, donde la semana pasada se detectaron cinco enfermos en un municipio limítrofe con La Habana.

En hospitales cubanos permanecen aislados 101 pacientes, de ellos 39 confirmados y solo uno en estado grave. Otras 85 personas son supervisadas en sus casas por ser sospechosas de portar el virus.