Colombia recortaría tasas a 2,25% acercándose a fin de ciclo

(Bloomberg) -- Se prevé que Colombia reducirá el martes las tasas de interés por debajo de la tasa de la inflación en una medida que se espera que acerque su ciclo de flexibilización monetaria a su fin.

El Banco de la República reducirá su tasa de referencia en medio punto porcentual a un mínimo histórico de 2,25%, según 15 de 23 analistas encuestados por Bloomberg. Ocho economistas estiman que el banco decidirá reducir la tasa en un cuarto de punto a 2,5%.

En ambos casos, la tasa de política monetaria estará significativamente por debajo de la tasa de inflación anual del país, que cayó a 2,85% el mes pasado y se espera que siga disminuyendo. Economistas encuestados por el emisor esperan que el aumento de los precios al consumidor se desacelerará a 2,2% para fin de año, cerca del límite inferior del rango objetivo del banco central de 2% a 4%.

Colombia está sufriendo su peor crisis desde al menos 1905 y se han perdido más de 5 millones de empleos desde el inicio de la pandemia de coronavirus en marzo. En ese momento, mientras los encargados de políticas en Chile y Perú redujeron rápidamente las tasas de interés a casi cero, los colombianos optaron por un enfoque más cauteloso.

El gerente general del Banco de la República, Juan José Echavarría, dijo a legisladores el mes pasado que la junta quiere evitar cambios bruscos de tasas que puedan desencadenar salidas de capital desestabilizadoras. El peso colombiano se ha debilitado casi 13% este año, menos que otras monedas latinoamericanas como el real brasilero o el peso mexicano.

Aun así, el banco ha reducido los costos de endeudamiento en 150 puntos base desde marzo, y la economía también se vio afectada por la caída de los precios del petróleo, carbón y café. Los analistas encuestados por el banco predicen que la tasa clave terminará el año en 2,25%.

Aun así, si la economía no logra recuperarse cuando los confinamientos se levanten por completo, los encargados de la política monetaria aún pueden hacer más recortes, dijo Sergio Olarte, economista de Scotiabank Colpatria SA en Bogotá.

“El banco se está acercando a lo que ellos piensan que es el final de los recortes pero dejando la puerta abierta para un recorte adicional si nos damos cuenta de que la recuperación de la economía no se está dando”, dijo Olarte, en respuesta a preguntas escritas.

Colombia tiene 92.000 casos confirmados de coronavirus hasta la fecha, aproximadamente un tercio de los casos registrados en Chile y Perú. Echavarría anunciará la decisión sobre la tasa en una conferencia de prensa después de la 1 p.m. en Bogotá.

