Chile alcanza mayor desempleo en una década por pandemia

(Bloomberg) -- La tasa de desempleo en Chile subió a su nivel más alto desde 2010, mientras que el comercio minorista y la industria se desplomaron a medida que la pandemia de coronavirus llevó a las autoridades a imponer medidas de cuarentena en la capital de la nación.

La tasa de desempleo aumentó a 11,2% en los tres meses hasta mayo, de 9,0% en el período anterior que terminó en abril, informó el martes el Instituto Nacional de Estadísticas. La cifra se compara con la estimación media de 9,8% de los analistas encuestados por Bloomberg. En una conferencia de prensa en línea, la directora nacional del Instituto Nacional de Estadísticas, Sandra Quijada, dijo que los datos de desempleo solo eran comparables a los números de 2010 en adelante debido a diferencias en la metodología.

Es probable que las cifras empeoren en junio en medio de limitaciones en el movimiento y el comercio en áreas que albergan aproximadamente a la mitad de la población de Chile. Si bien el número de casos de virus ha disminuido lentamente en la capital, Santiago, la situación está empeorando en otras regiones del país, y las autoridades imponen nuevas restricciones.

Datos clave

La agencia de estadísticas también informó que las ventas minoristas cayeron 28,7% en mayo respecto al año anterior, menos de la caída de 33,5% esperada por los analistas en una encuesta de Bloomberg.

La manufactura se contrajo 13,3% en mayo, disminución impulsada en parte por una caída de 7,9% en los productos alimenticios.

La producción industrial, que incluye minería y servicios públicos, cayó 5,7%. La producción minera aumentó 2,1% respecto al año anterior, mientras que la producción de electricidad, gas y agua se contrajo 3,2% durante el mismo período.

La producción de cobre cayó a 495.604 toneladas métricas en mayo, frente a las 474.880 del mes anterior.

Más información:

La semana pasada, la Cámara de Comercio de Chile reportó que las ventas minoristas en tiendas en la capital, Santiago, cayeron 42,2% interanual en mayo debido a las medidas de confinamiento

En su último reporte de política monetaria trimestral el Banco Central de Chile dijo que espera que el producto interno bruto caiga 5,5% a 7,5% este año, marcando la peor recesión en casi cuatro décadas. Su estimación previa era de una contracción de entre 1,5% y 2,5% El banco también aumentó una línea de crédito a US$16.000 millones para alentar los préstamos a las empresas que se tambalean por el impacto de la pandemia y las medidas de cuarentena diseñadas para frenar la propagación de la enfermedad.



Nota Original:Chile Unemployment Rises to Highest in a Decade Due to Pandemic

©2020 Bloomberg L.P.