Banxico puede reducir aún más las tasas: subgobernador

(Bloomberg) -- México tiene espacio para reducir aún más su tasa de interés de referencia, dijo un subgobernador del banco central menos de una semana después de que los formuladores de política redujeran los costos de los préstamos a su nivel más bajo en casi cuatro años.

“Todavía tenemos cierto margen para reducir las tasas de interés, pero, por supuesto, tenemos que hacerlo de una manera muy cuidadosa”, dijo Javier Guzmán, subgobernador del Banco Central de México, el martes en un seminario web organizado por el Instituto de Finanzas Internacionales.

Los comentarios de Guzmán llegan días después de que el banco central, conocido como Banxico, rebajara su tasa clave a 5% en su cuarto recorte de medio punto consecutivo. Mientras la demanda y las inversiones siguen siendo débiles, algunos analistas dicen que los formuladores de política mexicanos se están quedando sin espacio para una mayor relajación, a medida que aumentan tanto la inflación anual como las expectativas de precios al consumidor.

La economía de México se contraerá 10,5% este año, más que pares como Brasil, Rusia, Sudáfrica e India, según el Fondo Monetario Internacional. A pesar de la perspectiva negativa, Guzmán dijo que los banqueros centrales se mantienen “seguros de la fortaleza del sistema financiero”. Además, Banxico se reservó el derecho de tomar medidas adicionales.

“Estamos ante una situación que es peor que la gran depresión”, dijo, y agregó que, si bien Banxico planeaba adherirse a su calendario de reuniones de decisión de políticas, “en circunstancias como estas, debemos ser flexibles”.

Nota Original:Mexico Central Bank Can Cut Rates Further, Deputy Governor Says

©2020 Bloomberg L.P.