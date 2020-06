Airbus inicia reestructuración récord con 15.000 empleos menos

(Bloomberg) -- Airbus SE se embarcó en la reestructuración más extensa de su historia, estableciendo planes para recortar 15.000 empleos civiles-aeroespaciales en todo el mundo mientras se esfuerza por superar la crisis provocada por la pandemia de coronavirus.

El fabricante europeo eliminará más de 10.000 puestos en sus bases principales en Alemania y Francia, parte de una reducción de 11% en la plantilla global, según un comunicado el martes. Guillaume Faury, director ejecutivo, ha indicado que la producción de la compañía será 40% más baja de lo esperado durante dos años debido a una caída dramática en la demanda de aviones, y previamente advirtió que estaba sangrando efectivo.

“La crisis que enfrenta el sector de la aviación será de tal duración y magnitud que requiere medidas más estructurales y de mayor alcance”, dijo el director ejecutivo en un mensaje de video. “Necesitamos actuar ahora adaptando nuestra fuerza laboral para reflejar la nueva situación”.

Airbus buscará reducir 1.700 empleos en el Reino Unido, 900 en España y unos 1.300 en otros países a mediados de 2021, dijo el fabricante de aviones. Medidas voluntarias como la jubilación anticipada serán la parte principal del proceso, dejando los recortes obligatorios como “último recurso”, dijo Faury.

Los planes estarán sujetos a un acuerdo con los sindicatos pertinentes y se enfrentaron a una rápida oposición del Gobierno francés. El alcance de los recortes de empleos es “excesivo”, dijo el Ministerio de Hacienda en un comunicado, y agregó que la compañía debe hacer todo lo posible para limitar el número de recortes forzados.

Si bien el Gobierno francés ha expresado su rechazo a los recortes de empleo en las empresas en las que tiene participación, como Renault SA, Air France-KLM y ahora Airbus, también ha reconocido que se necesitan renovaciones a la luz del impacto económico. Air France se está preparando para anunciar unos 7.500 recortes de empleos propios.

Caída del sector

Atrapada en una caída del mercado que Airbus dijo podría durar de tres a cinco años, la compañía se esfuerza por reducir los costos a la par que evita tensiones políticas y laborales en sus países de origen.

Airbus intentará recurrir a medidas como despidos voluntarios, jubilaciones anticipadas y semanas laborales más cortas antes de optar por recortes forzados de empleos, dijo Faury. Airbus tiene alrededor de 135.000 empleados en todo el mundo, con casi 81.000 en la división de aviación comercial.

Los sindicatos igual criticaron la medida, y el grupo laboral IG Metall rechazó el anuncio tildándolo de “miope” y acusó a Airbus de usar el virus como pretexto para reducir la fuerza laboral. El sindicato Unite, que representa a los trabajadores de Airbus en el Reino Unido, pidió al Gobierno británico que intervenga para proteger al sector como sus homólogos franceses y alemanes.

“Sé que a todos les gustaría escucharme decir que no habrá despidos forzados”, dijo Faury en una llamada con periodistas. “No puedo excluir que al final no lleguemos a ese punto. Esa es la dura realidad que no me gusta, que probablemente a los Gobiernos y a mis interlocutores sociales tampoco les gusta”.

El ejecutivo agregó que las medidas de apoyo del Gobierno ya habían protegido miles de empleos y alentó a legisladores a extender los planes de licencia. Francia y Alemania han comprometido miles de millones de euros para apoyar al sector.

“Existe el riesgo de que Airbus inicialmente no complazca a inversionistas ni a Gobiernos”, dijo Sandy Morris, analista de Jefferies. No obstante, la reestructuración debería dejar a la compañía bien posicionada para su desempeño cuando el sector finalmente se recupere, agregó.

Si bien algunos países están comenzando a reabrir las fronteras, no se espera que los viajes vuelvan a los niveles anteriores a la crisis antes de 2023 como mínimo, dijo Airbus.

Nota Original:Airbus Starts Record Restructuring With 15,000 Jobs to Go (2)

©2020 Bloomberg L.P.