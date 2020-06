Activación, contagios y retrocesos: la economía no arranca en América

Una mujer pasa este lunes frente a controles de ingreso a la ciudad de Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Redacción internacional, 29 jun (EFE).- La COVID-19 sigue dándole golpes directos a la economía del continente americano. Brasil ya eliminó más de un millón de empleos formales y el sector de la infraestructura de Argentina se desplomó interanualmente un 26,4 %, en medio de una pandemia que ya deja hasta este lunes 5.042.486 infecciones y 244.791 muertes en América.

Los rebrotes del coronavirus en algunas regiones y países han obligado a que se atenúen o se cancelen por completo las reaperturas económicas planeadas para darle un respiro a las finanzas, mientras los gobiernos luchan para que la economía no caiga más hacia un punto de no retorno.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se reportaron 94,207 casos adicionales y 2,338 muertes en las últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo del 2 % en los casos y un aumento relativo del 1 % en las muertes, en comparación con el día anterior.

Estados Unidos representa el 49 % de todos los casos y el 51 % de todas las muertes América y Brasil registra el 26 % de todos los contagios y el 23% de todas los decesos.

BRASIL: 1,1 MILLONES DE EMPLEOS FORMALES MENOS

Entre enero y mayo, en Brasil, que ya suma 1.344.143 contagios y 57.622 fallecimientos, se perdieron 1,14 millones de empleos formales en comparación con el mismo periodo del año pasado, en gran parte como consecuencia de la pandemia.

Sólo en mayo, según datos del Ministerio de Economía, fueron eliminados 321.140 empleos, resultado de la diferencia entre la admisión de 703.921 trabajadores con todas las garantías laborales y sociales y el despido de 1.035.822 personas que contaban con una plaza formal.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), que tiene ubicado a Brasil como uno de los focos más graves de la pandemia, detrás de Estados Unidos e India, alentó hoy a sus autoridades a través de su director de Emergencias Sanitarias, Mike Ryan, a seguir luchando contra el virus y a "poner en relación de manera más sistemática los esfuerzos que se hacen a nivel federal y estatal".

La vuelta a la actividad económica plena en Brasil se ve frenada por el hecho de que uno de cada cuatro positivos del patógeno a nivel mundial se produce en el gigante suramericano, según la OMS.

LA PANDEMIA LESIONA AÚN MÁS A ARGENTINA

La economía de Argentina, que ya venía en recesión desde hace algunos años, se contrajo un 26,4 % en abril pasado en comparación con el mismo mes del 2019, un dato nunca antes visto, como resultado de la paralización para contrarrestar el impacto del coronavirus.

Este dato supera incluso al derrumbe del 16,7 % registrado en marzo de 2002, en el pico de la severa crisis económica y social que estalló a finales de 2001, en el contexto del denominado "Corralito Financiero".

Expertos nacionales pronostican que la economía argentina se derrumbará un 9,5 %, aunque hay consultores que vaticinan una caída mayor, incluso superior al histórico desplome del 10,9 % registrado en 2002.

El presidente argentino, Alberto Fernández, extendió el viernes pasado hasta el 17 de julio la cuarentena que rige desde el 20 de marzo, con lo que espera aplanar la curva de una pandemia que se ha cobrado la vida de 1.245 compatriotas y ha contagiado a 59.933.

PIDEN RESPONSABILIDAD EN EEUU

Las autoridades de Estados Unidos hicieron este lunes llamamientos a la responsabilidad de los ciudadanos para evitar imprudencias y frenar la expansión del coronavirus en el país, que supera los 2,5 millones de casos y deja más de 126.000 muertos, con repuntes graves en Florida, Texas y Arizona.

El principal epidemiólogo del Gobierno estadounidense, Anthony Fauci, lamentó que algunos estadounidenses hayan abandonado las medidas de precaución frente a la COVID-19.

"Lo que ha ocurrido, adivino que de forma comprensible, aunque no obstante lamentable, es que la gente ha adoptado una actitud en algunos lugares de todo o nada. O te encierras o lo dejas ir e ignoras muchas de recomendaciones de distancia social, de llevar mascarilla, de abstenerse de dar la mano o de evitar grandes multitudes", reflexionó Fauci en una entrevista con la CNN.

VIOLACIÓN DE PROTOCOLOS EN COSTA RICA

Los lugares privados están en la mira de las autoridades costarricenses debido a que la mayoría de las transgresiones a protocolos sanitarios, que han redundado en 139 nuevos casos positivos de la COVID-19, se han dado allí.

El ministro de Salud del país centroamericano, Daniel Salas, señaló que comprende el "agotamiento" y que las personas "extrañen la forma a como estábamos acostumbrados a vivir antes de la pandemia", sin embargo, la COVID-19 continuará afectando varios meses más y se deben cumplir con los protocolos para evitar un colapso sanitario.

"Sólo debemos reunirnos o agruparnos con el núcleo cercano. En la medida que se rompa esa burbuja empiezan más casos, más transmisión y más casos graves hasta llegar a un escenario de que haya un colapso de los servicios de salud", afirmó Salas.

Costa Rica contabiliza hasta hoy 3.269 casos positivos de COVID-19, así como 1.394 personas recuperadas.

"ÑAPU'A PARAGUAY"

En Paraguay, país que llegó este lunes a 16 víctimas mortales por el coronavirus, el Gobierno anunció un plan de recuperación económica por 2.513,6 millones de dólares para los sectores productivos del país tras el parón de la economía por efecto de la cuarentena por el coronavirus.

La iniciativa, denominada "Ñapu'a" (levantémonos en guaraní) contempla un fondo de 1.372,3 millones de dólares para infraestructura y empleo, 676 millones para créditos de desarrollo y 465,3 millones en protección social y reconversión laboral y apoyo del comercio fronterizo.

Paraguay, que se encuentra en la tercera y penúltima fase de una cuarentena inteligente, contabiliza hasta este lunes 2.191 contagios.

Entretanto, los Estados de la Unión Europea (UE) terminaron hoy la lista de países considerados "seguros" a los que a partir de julio reabrirán sus fronteras, cerradas desde mediados de marzo por la pandemia del COVID-19.

En la propuesta inicial, Uruguay es el único país del continente americano que figura en este listado que todavía no es definitivo y que atiende, según el texto, a criterios epidemiológicos como herramienta para considerar a los estados "seguros".