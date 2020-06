Vázquez y Feliciano, nuevo dirigente y gerente general de los Criollos Caguas

Los nombramientos de Vázquez y Feliciano forman parte del objetivo de la franquicia de reconquistar el campeonato invernal luego de dos años sin clasificarse a la postemporada, enfatizó el presidente y propietario de los Criollos, Raúl Rodríguez. EFE/JASON SZENES/Archivo

San Juan, 29 jun (EFE).- La gerencia de los Criollos de Caguas anunció este lunes el nombramiento de Ramón Vázquez como dirigente y el de Jesús Feliciano como gerente general del equipo para la temporada 2020-2021 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Los nombramientos de Vázquez y Feliciano forman parte del objetivo de la franquicia de reconquistar el campeonato invernal luego de dos años sin clasificarse a la postemporada, enfatizó el presidente y propietario de los Criollos, Raúl Rodríguez.

Vázquez, actual 'coach' de los Medias Rojas de Boston en las Grandes Ligas, dirigió previamente a los Cangrejeros de Santurce a los campeonatos en las campañas 2015-16 y 2018-19, y también jugó varias temporadas con los Criollos.

"Estoy bien contento de formar parte de los Criollos nuevamente. Fueron muchos años que estuve como pelotero con el equipo y volver ahora como dirigente me llena, me pone bien contento de volver a ser criollo. Le doy las gracias a la organización por darme la oportunidad", indicó Vázquez en un comunicado de prensa.

"Me gusta el reto. Es una de las cosas que uno busca como dirigente. Llegar a un sitio nuevo y ayudar a mejorar las cosas. Esa la idea. Eso es lo que se habló con el 'staff'. Sabemos donde estamos metiéndonos y nos gusta el 'roster' que tenemos. Hay mucho talento joven y el reto es lo más interesante de esto", abundó.

"Estamos sumamente contentos con la designación de 'Motorita' Feliciano y Ramón Vázquez. Contaremos con un cuerpo técnico de primer orden, con las cualidades necesarias para llevar a los Criollos al campeonato. Hemos comenzado a trabajar desde temprano y no descansaremos hasta lograr el objetivo trazado", resaltó.

La designación de Feliciano marcará su debut como gerente general en la LBPRC.

En su trayectoria en la liga invernal puertorriqueña, se ha destacado como dirigente en los Indios de Mayagüez y Gigantes de Carolina.

Feliciano, hijo del expelotero del mismo nombre, jugó por casi dos décadas a nivel profesional y actualmente es el "coach" de primera base de los Angelinos de Los Ángeles, en las Grandes.

El nuevo gerente general entra en sustitución de Edwards Guzmán, quien permanecerá en el equipo como jefe de operaciones.

"Con la experiencia que tenemos en el terreno como jugador, 'coach' y dirigente, es una oportunidad más en mi carrera para seguir aprendiendo del juego. Como exjugadores y excoaches tenemos la conciencia y entendemos la necesidades de cada cuál. Por ahí vamos a empezar, comunicarnos de la manera correcta", dijo Feliciano.