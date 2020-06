Una vacuna o peleas en estadios de béisbol, opciones para la vuelta del boxeo

El entrenador y presidente de la Federación de Boxeo Aficionado de Puerto Rico, José "Chiky" Laureano, posa en la nueva sala de entrenamiento en el Estadio Sixto Escobar, el 25 de junio de 2020 en San Juan (Puerto Rico). EFE/Jorge Muñiz

San Juan, 29 jun (EFE).- Los boxeadores quieren volver ya a los combates en Puerto Rico, pero la prudencia de los directivos condiciona la reapertura a una vacuna o tratamiento contra el nuevo coronavirus, y la creatividad de los promotores sugiere que la actividad se retome al aire libre, en estadios de béisbol.

El debate promovido por Efe sigue abierto y de momento la iniciativa la mantiene el Gobierno: sin fechas oficiales, los púgiles seguirán entrenándose en plena pandemia en casa o en gimnasios desolados, pero con estricto apego a las medidas sanitarias expedidas por las autoridades.

Carteleras, solo las de Las Vegas (Nevada). En Puerto Rico, no.

El presidente de la Federación de Boxeo Aficionado de Puerto Rico, José 'Chiky' Laureano dijo a Efe que hasta que no haya una vacuna o algún tratamiento para esta pandemia, no se deben realizar combates.

"No sabemos cuándo volveremos, pero seguiremos con lo establecido por el Comité Olímpico Internacional y el Estado. Son estos los que decidirán la fecha de regreso", enfatizó.

Agregó que por ahora la federación facilitó el montaje de pequeños gimnasios en las residencias de los miembros de la selección boxeo para que mantengan la continuidad y calidad de sus entrenamientos.

El excampeón mundial puertorriqueño y ahora entrenador Iván 'Iron Boy' Calderón declaró su apego a las medidas sanitarias tomadas para prevenir el contagio de la COVID-19. No obstante, en diálogo con Efe lamentó que sus pupilos no puedan llevar a cabo 'sesiones de guanteo', es decir, entrenamientos con espárrines.

Hasta antes de la declaración de la pandemia del nuevo coronavirus, Calderón dirigía a tres o cuatro jóvenes al mismo tiempo. Ahora solo puede estar a cargo de uno en una hora, y con estricto distanciamiento físico.

El manejador y presidente de la empresa promotora Universal Promotions, Javier Bustillo, anunció a Efe que su gran apuesta consiste en promover la celebración de veladas en estadios de béisbol.

¿La razón?

A su juicio, los campos de béisbol, por estar al aire libre, impiden que el virus se concentre, como ocurre en lugares cerrados.

La propuesta de Bustillo ya ha sido comunicada a la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, y a la secretaria del Departamento de Recreación y Deportes, Adriana Sánchez.

El promotor también ha propuesto acelerar la retomada de la actividad con la incorporación de ciertos protocolos que se han impuesto en Las Vegas, como el que los púgiles sean sometidos a pruebas de PCR, cuyos resultados se conocen al cabo de seis horas.

De esta forma, si un boxeador o algún miembro de su equipo da positivo en esta prueba, o en la que sigue al pesaje, es sometido a cuarentena de inmediato, y la pelea se suspende.

"Eso es lo más seguro que se puede ofrecer", dijo Bustillo, quien criticó la reapertura de ciertos comercios en la isla, como los cines, por considerar que son lugares cerrados y focos de infección.

Bustillo, responsable de la carrera de 33 boxeadores, manifestó que sus representados le llaman constantemente para pedirle fechas para el regreso a los cuadriláteros, y él no tiene respuestas.

La cuarentena, mientras tanto, le ha provocado a muchas personas crisis de ansiedad o depresión, aunque no así a ninguno de los boxeadores, coincidieron en asegurar Laureano, Calderón y Bustillo.

