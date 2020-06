Un Leganés 'tocado' peleará ante el Sevilla para no hundirse

El holandés Luuk de Jong (d), del Sevilla, y el nigeriano Chidozie Awaziem (c), del Leganés, disputan el balón en una jugada del partido correspondiente a la jornada 15 de LaLiga Santander. EFE/Julio Muñoz/Archivo

Madrid-Sevilla, 29 jun (EFE).- El Leganés recibe en Butarque la visita del Sevilla, que lleva cuatro empates consecutivos, muy 'tocado' por los últimos resultados y con unas esperanzas de permanencia en la máxima categoría del fútbol español cada vez más endebles.

Los blanquiazules arrancarán la jornada penúltimo y a nueve puntos del Celta, conjunto que ahora mismo cierra la permanencia. Un mal lugar de partida teniendo en cuenta además que juegan ante un contrario que pelea por meterse en los puestos de Liga de Campeones.

Pese a ello tratarán de aislarse de la situación, y también de dejar de lado la derrota en el descuento contra el Osasuna la jornada previa, para ofrecer su mejor versión e intentar que esta les sirva para sumar tres puntos.

Si quieren hacerlo es condición mínima anotar un gol, algo que le está costando muchísimo a los blanquiazules durante las últimas jornadas pese a que en todos los enfrentamientos han dispuesto de ocasiones para ello.

En lo que respecta a los precedentes en el feudo de los madrileños, el Sevilla solo ha ganado en dos de sus siete visitas oficiales al mismo entre Liga y Copa del Rey pese a que ha sido capaz de ver portería en seis de ellas.

De cara a esta cita los locales recuperarán al defensa Unai Bustinza tras cumplir ciclo de amonestaciones. Sin embargo no estarán disponibles por problemas físicos dos hombres capitales como el centrocampista Óscar Rodríguez y el delantero argentino Guido Carrillo. Asimismo Alexander Szymanowski continúa adaptándose al trabajo con normalidad junto al resto de sus compañeros tras una larga lesión.

El Sevilla viaja a Leganés con la imperiosa necesidad de volver a sumar de tres después de que en los últimos cuatro partidos no haya pasado del empate -Levante, Barcelona, Villarreal y Valladolid- y que desde la reanudación de la competición, tras el parón por la pandemia de coronavirus, solo ganara el derbi frente al Betis (2-0) en el partido que volvió a abrir LaLiga Santander.

El equipo que entrena Julen Lopetegui inició esta serie final de once jornadas como tercer clasificado en la tabla y ahora es cuarto con el quinto, el Villarreal, a solo tres puntos de los hispalense y con el coeficiente particular a favor de los castellonenses, además de que el Getafe también está al acecho de los puestos de la Liga de Campeones.

Con seis jornadas por delante, todo está muy apretado en la disputa de los puestos europeos y el conjunto andaluz necesita, después de que el Valladolid se llevara un empate (1-1) el pasado viernes del Sánchez Pizjuán, volver a ganar para mantener esa cuarta plaza tan codiciada.

A los sevillistas les cuesta transformar en gol su habitual mayor control de la posesión de balón y en eso está centrado Lopetegui, quien en Leganés no podrá estar en el banquillo al tener que cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones. Tampoco estará disponible por sanción el centrocampista argentino Franco 'Mudo' Vázquez.

El preparador vasco comprobará hasta última hora la condición física de los futbolistas y salvo problemas físicos o acumulación de minutos que aconsejen a los técnicos lo contrario, Lopetegui utilizará de inicio al grueso de los jugadores que en mejor forma se han presentado tras el parón de tres meses sin competición.

Alineaciones probables:

Leganés: Cuéllar; Ruibal, Awaziem, Omeruo, Bustinza, Silva; Kevin Rodrigues, Amadou, Eraso; Assalé y Guerrero.

Sevilla: Vaclík; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Fernando o Gudelj, Jordán; Ocampos, Éver Banega; Munir; y De Jong o En-Nesyri.

Árbitro: Soto Grado (Comité Riojano).

Estadio: Butarque.

Hora: 21:00.

Puestos: Leganés (19º, 25 ptos.), Sevilla (4º, 54 ptos.)

La clave: El estado anímico del Leganés, que no ha ganado tras el parón competitivo provocado por la crisis sanitaria del coronavirus y que viene de perder en el descuento contra el Osasuna.

El dato: El Sevilla solo ha ganado en dos de sus siete visitas previas a Butarque pese a que ha marcado en seis de ellas.

La frase: "El equipo está vivo, el equipo está en pie", dijo el técnico Javier Aguirre de la plantilla del Leganés pese al delicado momento que atraviesan los suyos.

El entorno: Entre los aficionados del Leganés parece empezar a cundir el desánimo toda vez que las victorias se le resisten al equipo y cada vez se complica más la salvación.