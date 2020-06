Un drama de Cate Blanchett y cosas de "Normal People" en las series de julio

Cate Blanchett. EFE/EPA/HAYOUNG JEON /Archivo

Madrid, 29 jun (EFE).- Después de meses pegados al sofá viendo series de las que "nos habíamos perdido", julio llega con estrenos jugosos, frescos y variados para elegir: del dramón "Stateless", creada y protagonizada por Cate Blanchett, a la chispeante "Normal People", que no escatima en escenas de sexo explícito.

Día 1. "WILD DISTRICT", EXGUERRILLERO COLOMBIANO BUSCA TRABAJO

Netflix estrena el primer día de julio "Wild District", la primera producción original de la plataforma en Colombia, creada por el guionista y productor Cristian Conti, que tiene grabadas dos temporadas de diez capítulos cada una, de entre 40 y 50 minutos de duración.

La serie sigue a Jhon Jeiver (Juan Pablo Raba), un exguerrillero de las FARC que, tras entregarse a la policía de Bogotá, encuentra trabajo y, de paso, evita la cárcel, investigando de incógnito a una implacable mano negra responsable de la corrupción gubernamental.

Día 2. "BRIGHT MINDS": DOS MUJERES, EL MEJOR EQUIPO DE POLICÍAS

Coproducción franco-belga de nueve capítulos que Cosmo estrena el día 2 de julio, en la que dos mujeres policías, muy diferentes, pero que se complementan muy bien, forman un gran equipo en la lucha contra el crimen.

Una es Astrid, ordenada y discreta y con síndrome de Asperger; la otra es Raphaëlle Coste, espontánea, impulsiva, comandante de policía y con un hijo a su cargo. Juntas, sus 'mentes brillantes' resolverán muchos casos.

Día 3. AMAZON APUESTA POR LOS ESPAÑOLES "RELATOS CON-FIN-A-DOS"

Fernando Colomo, Álvaro Fernández Armero, Miguel Bardem, David Marqués y Juan Diego Botto dirigen cinco episodios independientes rodados durante el confinamiento, cada uno protagonizado por actores y actrices que también fueron productores y maquilladores, como Carlos Bardem, Luis Tosar, Alberto Ammann, Manuela Velasco, Sara Sálamo y el futbolista Isco Alarcón.

La serie se estrena completa el 3 de julio en Amazon Prime Video, en total, cinco capítulos de veinte minutos de duración.

Día 8. CATE BLANCHETT CREA Y PROTAGONIZA EL DRAMA "STATELESS"

Cate Blanchett es, junto a Elise McCredie y Tony Ayres, la cocreadora, además de la protagonista, de esta miniserie para Netflix de seis capítulos sobre cuatro desconocidos cuyas vidas se cruzan en un centro de detención de inmigrantes en pleno desierto australiano.

Son una azafata aérea que huye de una peligrosa secta; un refugiado afgano y su familia que escapan de la persecución; un padre que se aleja de un trabajo sin futuro y un burócrata al que se le acaba el tiempo para ocultar un escándalo nacional. Protagonizada Dominic West, Yvonne Strahovski y Jai Courtney, entre otros.

Día 9. "COUPLES THERAPY", SERIE CON GENTE REAL Y SU PSICÓLOGA

"Couples Therapy" es una serie documental que se sumerge en los conflictos auténticos de cuatro parejas residentes en Manhattan que pasan por la acogedora consulta de la psicóloga clínica Orna Guralnik.

La serie, que se estrena con doble episodio el 9 de julio en Movistar Seriesmanía (dial 12), consta de nueve episodios de treinta minutos de duración, en un acercamiento directo, fresco y actual a las relaciones de pareja donde se dan cita temas universales como la dependencia, la vulnerabilidad, la identidad, la maternidad, la convivencia, la ansiedad, o el sexo.

Día 14. AMC ESTRENA EL THRILLER FRANCÉS "LE TEMPS EST ASSASSIN"

AMC estrena la serie "Le temps est assassin", un thriller francés basado en la novela homónima de Michel Bussi, un bestseller que sigue el dolor de Clotilde (Mathilde Seigner), una mujer que perdió a toda su familia en trágicas circunstancias.

Años más tarde, decide volver al lugar de los hechos con su marido y su hija. La serie, de once episodios que rozan los 50 minutos estará disponible en horario 'prime time' desde el 14 de julio.

Día 16. FIEL A LA NOVELA, "NORMAL PEOPLE" NO ESCATIMA EN SEXO

Serie basada en la novela superventas de Sally Rooney, "Normal People" da el salto a la televisión con la historia del accidentado romance durante el último año de la secundaria y la universidad de Marianne y Connell, una pareja de jóvenes en Irlanda, a los que dan vida Daisy Edgar-Jones y Paul Mescal, en una adaptación fiel al libro.

La británica Ita O'Brien, pionera en el asesoramiento de rodajes "íntimos", es quien está detrás de la numerosas escenas de sexo explícito con que cuenta la serie, doce episodios de menos de media hora de duración, que llegan ahora a España a través de StarzPlay.

Día 17. "CURSED", ¿QUÉ PASARÍA SI EL REY ARTURO FUESE UNA MUJER?

"Cursed", basada en el best-seller del New York Times, es una reinvención de la leyenda artúrica contada a través de la mirada de Nimue, una joven destinada a convertirse en la poderosa (y trágica) Dama del Lago; una historia iniciática que aborda temas de plena actualidad: la destrucción de la naturaleza, el terror religioso, la guerra o cómo ser líder ante lo imposible.

La serie, creada por el 'showrunner' Tom Wheeler, consta de 10 episodios de una hora de duración y se estrena completa en Netflix el 17 de julio.

Día 22. "POR H O POR B": DE PARLA A COMERSE EL MUNDO

HBO España estrena el día 22 "Por H o por B", la serie dirigida por Manuela Burló Moreno nacida a partir de su premiado corto "Pipas", en la que realiza un retrato del madrileño barrio de Malasaña conquistado por dos exploradoras recién llegadas de Parla.

Protagonizada por Marta Martín y Saida Benzal, las mismas actrices que dieron vida a Hache y Belén, respectivamente, en el corto, la serie consta de diez episodios de media hora y cuenta también en su reparto con nombres como Brays Efe, Itziar Castro, Javier Bódalo o Fernando Albizu.

Día 30. "THE NEW NURSES": DESIGUALDAD AL REVÉS EN DINAMARCA

Debido a la notable escasez de enfermeras tras la Segunda Guerra Mundial, en 1952 el gobierno danés tomó la polémica decisión de admitir por primera vez a hombres en las escuelas de enfermería; basada en un hecho real, la serie se centra en la historia de Erik, uno de esos chicos que lucharon contra la incomprensión de su decisión de intentarlo.

Contada en dos temporadas de seis capítulos cada una, "The New Nurses" se estrena completa el 30 de julio en Sundance TV.

Alicia G. Arribas.