Trump niega haber sido informado de recompensas rusas a los talibanes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este domingo haber recibido informes de inteligencia según los cuales Rusia habría ofrecido recompensas a militantes talibanes para matar a soldados estadounidenses en Afganistán.

En mensajes en su cuenta de Twitter, Trump desmintió esa información "falsa" publicada por el The New York Times.

Es "probablemente otro ataque falso del Times, como su fallido bulo sobre Rusia", escribió el presidente republicano en la red social.

"Nadie me ha informado a mí, ni al vicepresidente (Mike) Pence, ni al jefe de gabinete Mark Meadows sobre los presuntos ataques contra nuestras tropas en Afganistán por rusos, como fue informado a través de una 'fuente anónima' por el diario de noticias falsas The New York Times", añadió.

"Todo el mundo lo está negando y no ha habido muchos ataques contra nosotros", zanjó. "Nadie ha sido más duro contra Rusia que la administración Trump".

El The New York Times publicó el viernes, citando a altos funcionarios anónimos, que una unidad de la inteligencia militar rusa distribuyó discretamente dinero a combatientes islamistas o a criminales armados cercanos a los talibanes para matar a soldados estadounidenses o de la OTAN en Afganistán.

El diario aseguró que Trump fue informado de la iniciativa y que sus asesores de seguridad nacional abordaron ese asunto a finales de marzo.

La secretaria de prensa, Kayleigh McEnany, ya había desmentido el sábado que Trump y Pence hubieran sido informados sobre ese asunto.

De su lado, John Ratcliffe, el nuevo director de inteligencia nacional, emitió una declaración el sábado por la noche negando que Trump o Pence hayan sido informados "sobre cualquier dato de inteligencia alegado por The New York Times en sus informes".

- Reacciones -

Algunos republicanos pidieron claridad a la Casa Blanca frente a las acusaciones, como la legisladora Liz Cheney que se preguntó en su cuenta de Twitter: "¿Quién sabía y cuándo? ... ¿Qué se ha hecho en respuesta para proteger a nuestras fuerzas y responsabilizar a Putin?".

A su vez, John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Trump y que ahora ha lanzado un libro revelador muy crítico, dijo que si es cierto que Rusia estaba pagando para que mataran a miembros de las tropas estadounidenses, "ese es un asunto muy, muy serio".

Hablando en la cadena NBC, Bolton declaró: "Para mí, parece un día más en la oficina de la Casa Blanca de Trump".

La presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, acusó a Trump de tratar de "ignorar cualquier acusación contra Rusia".

"Esto es totalmente indignante. Uno pensaría que en el momento en que el presidente se enterara querría saber más en lugar de negar que sabía algo", señaló a la cadena televisiva ABC.

- Rusia y los talibanes lo niegan -

Los talibanes también negaron el informe del diario y reiteraron su compromiso con el acuerdo firmado con Washington en febrero, que prevé una retirada total progresiva de las fuerzas estadounidenses y negociaciones de paz entre los insurgentes y el gobierno de Kabul.

"Los 19 años de lucha del Emirato Islámico no tienen ninguna deuda con algún órgano de inteligencia o país extranjero", indicaron los talibanes en un comunicado, en el que también rechazan haber recibido armas rusas.

Moscú también denunció el reporte, y su embajada en Estados Unidos aseguró en Twitter que tales "acusaciones infundadas y anónimas" en la publicación del Times "ya han dado lugar a amenazas directas contra la vida de empleados" de sus legaciones en Washington y Londres.

En otro mensaje, la legación exhortó al diario a "dejar de fabricar informaciones falsas" y pidió a las autoridades estadounidenses "tomar medidas eficaces" para garantizar la seguridad de sus empleados.

