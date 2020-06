Tres equipos mantienen el liderato de la Liga Latinoamérica de LoL

Fotografía de archivo del 8 de marzo de 2020, cedida por Riot Games que muestra al peruano Diego 'SolidSnake' Vallejo, jungla de Infinity Esports, equipo de la Liga Latinoamérica de League of Legends en Ciudad de México (México). EFE/Cortesía Riot Games/Archivo

México, 28 jun (EFE) .- El campeón All Knights, ya con equipo completo, Azules Esports e Infinity Esports mantuvieron por segunda semana consecutiva el liderato del torneo Clausura 2020 de la Liga Latinoamérica del videojuego League of Legends (LoL).

All Knights derrotó el sábado al último lugar de la clasificación, Pixel Esports Club, para sumar un punto, con otro buen partido de su refuerzo en la jungla, Jesús 'Grell' Loya, que contribuyó con cinco asistencias y un asesinato y de su soporte, el argentino Leandro 'Newbie' Marcos, que cerró el juego con dos 'kills' y tres asistencias.

El duelo ante Pixel fue todavía sin el carrilero titular, el chileno Nicolás 'Kiefer' Rivero, que llegó a la gaming house de Ciudad de México durante el transcurso del sábado.

Sin embargo, en el duelo del domingo, el último lugar del Apertura 2020, Furious Gaming, aprovechó la falta de sinergia que hubo entre Kiefer y el equipo, debido al nulo entrenamiento, para quitarle el invicto a los caballeros.

Azules, escuadra que ascendió previo al Apertura, preservó el liderato gracias a la unidad conseguida el sábado en la victoria ante Infinity. El carrilero central chileno, Sebastián 'Cody' Quispe, cargó con su escuadra al sumar cinco asesinatos y repartir un par de asistencias.

El invicto de Azules cayó el domingo al enfrentar al único bicampeón de la Liga Latinoamérica, Isurus, que mostró su mejor versión ante la organización chilena al sacarles más de 12.000 de diferencia en el marcador de oro.

Infinity, después de caer ante Azules el sábado, sufrió para lograr su tercer punto del torneo en el triunfo en contra XTEN Esports, otro conjunto que lucha por no descender.

Los arqueros llegaron al minuto 24 con más objetivos conquistados (tres dragones por ninguno del infinito), sin embargo, conforme el juego se acercó a la parte tardía, la escuadra costarricense se impuso con asesinatos para no perder el primer puesto.

La sorpresa de la segunda semana fue Furious, que además de derrotar al campeón, consiguió vencer a Isurus en el denominado clásico argentino con un buen desempeño de su carrilero superior, el argentino Tomás 'Zerito' Colangelo, que provocó 13 de los 14 asesinatos de la calavera.

Tabla de posiciones

Equipo Puntos

All Knights 3

Azules 3

Infinity 3

Rainbow7 2

Furious 2

Isurus 2

XTEN 1

Pixel 0 .