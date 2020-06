Teatros de Broadway seguirán cerrados al menos hasta enero de 2021

Teatros de Broadway seguirán cerrados al menos hasta enero de 2021Nueva York, 29 Jun 2020 (AFP) - Broadway, el emblemático distrito teatral de Nueva York, permanecerá cerrado hasta fin de año debido a la incertidumbre de la pandemia de coronavirus, dijo el lunes la principal asociación profesional del sector. La Broadway League no estableció una fecha para que se reanuden las representaciones, pero está ofreciendo reembolsos y cambios para las entradas de todos los espectáculos hasta el 3 de enero de 2021.La asociación dijo que estaban desarrollando planes para abrir de manera segura la atracción turística más rentable de Nueva York, incluso con la detección y prueba a espectadores, junto con protocolos de limpieza y desinfección.Las previsiones son que las actuaciones puedan reanudarse a principios de 2021 para poner fin al cierre más largo de su historia."La alquimia de 1.000 extraños que se unen en una sola audiencia estimulando a los artistas en el escenario y detrás de él será posible nuevamente cuando los teatros de Broadway puedan albergar salas completas de manera segura", dijo Thomas Schumacher, presidente de la junta de The Broadway League, en un comunicado."La seguridad de nuestro elenco, equipo, orquesta y público es nuestra máxima prioridad y esperamos regresar a nuestros escenarios solo cuando sea seguro hacerlo", agregó.Junto a casi todos los eventos de la ciudad, los teatros de Broadway cerraron a mediados de marzo, cuando se representaban 31 producciones y ocho estaban en ensayos para estrenarse en la primavera.El cierre de Brodway es un duro golpe. En tiempos normales esos teatros recaudan unos 33 millones de dólares a la semana en venta de boletos.Los responsables de "Frozen", un espectáculo basado en la exitosa película de Disney, ya informó que su cierre es permanente.Las obras de teatro "Hangmen", que aún no se había estrenado, y "¿Quién le teme a Virginia Woolf? también anunciaron sus cierres, aunque ambas producciones son más limitadas que un musical en cuanto a despliegue de elenco.mdo/ec/ll/yow/gfe/dga