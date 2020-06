Seis jugadores confirman que no jugarán en la "burbuja"

Luka Doncic (izq) de Dallas Mavericks en acción ante la defensa de Trevor Ariza (dcha) de Washington Wizards. EFE/Erik S. Lesser/Archivo

Nueva York (EE.UU.), 28 jun (EFE).- Seis jugadores de la NBA declinaron ir a la "burbuja" de Orlando (Florida) para reanudar la temporada 2019-20.

La liga ya determinó que la actividad se reiniciará a finales de julio, pero no todos los jugadores están de acuerdo en asistir debido a la amenaza de la pandemia del coronavirus.

Por el momento, son seis los jugadores que confirmaron que no participarán en lo que resta del campeonato, entre quienes está Trevor Ariza, de los Trail Blazers de Portland.

Ariza, además, actualmente está involucrado en un caso de custodia sobre su hijo, por lo que dijo que prefiere tener visitas con su hijo en lugar de reunirse con sus compañeros de equipo.

El alero veterano promedió 11.0 puntos y 4.8 rebotes por partido con Portland antes de la suspensión del campeonato, el 11 de marzo.

A pesar de estar en el impuesto de lujo, los Trail Blazers podrán reemplazar a Ariza con un jugador sustituto.

Actualmente están 3,5 juegos detrás de los Grizzlies para el puesto final de postemporada en la Conferencia Oeste.

Otro jugador que no asistirá es Davis Bertans, de 27 años de edad, de los Wizards de Washington, que se convertirá en uno de los agentes libres sin restricciones más codiciados en el mercado, por lo que se prefiere no arriesgarse, como medida preventiva.

Bertans ha sufrido dos lesiones previas de LCA, y las posibilidades de postemporada de los Wizards son nulas.

En su primera temporada con los Wizards, Bertans promedió 15.4 puntos, el más alto de su carrera, tirando 42.4 por ciento de triples en casi nueve intentos por partido.

De acuerdo con fuentes cercanas al equipo, los Wizards apoyan la decisión de Bertans y espera volver a firmarlo en la temporada baja.

Un tercer jugador que no asistirá a la "burbuja" es Avery Bradley, de los Lakers de Los Ángeles, lo cual significa una pérdida para el equipo angelino. Bradley dijo estar preocupado por la salud y bienestar de su familia.

Su hijo, Liam, tiene un historial de dificultades para recuperarse de enfermedades respiratorias.

Willie Cauley-Stein, de los Mavericks de Dallas, tampoco irá a Orlando a concluir la temporada.

Cauley-Stein y su pareja esperan un bebé en julio, por lo que el jugador prefiere permanecer para el nacimiento de su hijo.

La ausencia de Cauley-Stein abrió un sitio en la lista para el guardia del agente libre Trey Burke, quien, según los informes, acordó un contrato con los Mavericks.

DeMarcus Cousins, si no ha sido oficialmente miembro de los Lakers desde que lo renunciaron en febrero, ha estado utilizando las instalaciones del equipo para rehabilitación después de rasgar su LCA en agosto.

Ahora hay informes contradictorios sobre si está considerando firmar con un equipo antes del reinicio.

Aparentemente Cousins dejaría pasar la oportunidad de jugar en Orlando y, en cambio, se prepararía para la temporada 2020-21.

Wilson Chandler, de los Nets de Brooklyn, dijo que "la salud y el bienestar de mi familia tienen que ser lo primero", por lo que no viajará al estado de la Florida.

El alero estuvo principalmente en el banquillo después de cumplir una suspensión de 25 partidos por uso de sustancias prohibidas.

Los Nets ya tienen a alguien alineado para ocupar el lugar de la lista de Chandler al volver a firmar a Justin Anderson, quien jugó en tres juegos para el club esta temporada después de firmar un contrato de 10 días en enero.