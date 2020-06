Resistencia antimicrobiana puede agudizarse por pandemia de coronavirus

Vista de uno de los pasillos del Hospital Juárez, en Ciudad de México (México). EFE/ Jorge Núñe/Archivo

México, 29 jun (EFE).- La resistencia antimicrobiana es un riesgo que crece y puede agudizarse durante la pandemia por coronavirus, pues los síntomas de esta enfermedad pueden llevar a tratamientos erróneos e innecesarios con antibióticos, alertó este lunes un especialista.

"Es claro que se sobreutilizan los antibióticos. Podemos pensar que más del 90 % de los pacientes están recibiendo uno o más antimicrobianos de manera innecesaria", señaló en conferencia virtual el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigaciones en Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Explicó que en este momento, ante la pandemia por la COVID-19, aproximadamente 9 de cada 10 infectados van a tener un cuadro poco sintomático, pero todos buscarán atención médica y ante el desconocimiento de si realmente se padece la COVID-19, muchos doctores recetarán antibióticos.

"Los médicos para estar confiados y satisfacer la necesidad del paciente por tener tratamiento van a prescribir antibióticos cuando estos son innecesarios", lamentó el especialista.

El experto aseguró que, en algunos casos de la COVID-19 se prescribe azitromicina, un antibiótico que aún no se sabe si tiene beneficio para tratar la enfermedad "pero aún así es utilizado".

Destacó que hasta ahora no se puede saber cómo se incrementará esta resistencia tras la pandemia "pero sí afectará en una gran medida y sus consecuencias se verán casi inmediatamente".

La resistencia antimicrobiana, explicó, es la capacidad que tienen las bacterias, virus, parásitos y hongos de mantener su crecimiento o viabilidad en presencia de un antibiótico que anteriormente sí servía para contrarrestarlos e incluso eliminarlos.

En ese sentido, señaló que la Organización Mundial de la Salud (OMS) mandó en 2016 una declaratoria de emergencia por esta problemática y destacó que, de seguir en el mismo camino, para 2050 la principal causa de muerte será la resistencia antimicrobiana.

"Nos estamos quedando sin antibióticos que tengan efecto en el organismo", alertó el experto y señaló que debido a la pandemia por la COVID-19, se está dando "un extraordinario problema por la sobreutilización de antibióticos", lamentó Ponce de León.

El especialista advirtió que la resistencia antimicrobiana ha crecido exponencialmente los últimos años y la pandemia por coronavirus ha agudizado esta problemática.

El uso de antibióticos, aseguró, es excesivo y el problema también es que no hay mediciones nacionales por lo que en la práctica médica lo habitual es el uso incorrecto de antibióticos.

De hecho, la OMS emitió hace unos meses una guía a los médicos para que no administren antibióticos o profilaxis para los pacientes con formas suaves de la COVID-19 o a pacientes con una forma moderada de la enfermedad sin que haya una sospecha clínica de infección bacteriana.

El doctor Ponce de León Indicó que lo ideal sería tener metas a corto plazo y reforzar los trabajos.

Sin embargo, la pandemia de 2019 ha frenado algunos esfuerzos por lo que ahora hay que convivir con ello y trabajar en tener políticas de uso de antibióticos.