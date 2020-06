Reportes de inteligencia muestran que recompensas de Rusia llevaron a muertes de soldados EEUU

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace comentarios a las tropas estadounidenses en una visita no anunciada a la base aérea de Bagram, Afganistán. 28 de noviembre de 2019. REUTERS/Tom Brenner

WASHINGTON/MOSCÚ, 29 jun (Reuters) - Las agencias de inteligencia de Estados Unidos determinaron que recompensas que Rusia ofreció a milicianos talibanes llevaron a la muerte de varios soldados estadounidenses, informó el diario Washington Post, pero el presidente Donald Trump cuestionó la información.

No estaba claro cuántos soldados estadounidenses o de la coalición han sido blanco de ataques o han muerto bajo el programa de Moscú, dijo el Post en la tarde del domingo, pero la inteligencia se deriva de interrogatorios del Ejército de Estados Unidos a milicianos capturados y se pasó a las fuerzas de Operaciones Especiales del país en Afganistán.

El diario New York Times reportó por separado que autoridades de inteligencia de Estados Unidos creen que al menos una muerte de un militar estadounidense se debió a las recompensas, citando a dos oficiales informados sobre el tema. Reuters no pudo confirmar inmediatamente los reportes.

Trump dijo temprano el domingo que nunca fue informado sobre las recompensas rusas reportadas por el New York Times. Debido a que el reporte causó preocupación entre los republicanos, Trump dijo posteriormente que las autoridades de inteligencia no le dieron detalles debido a que la información no era creíble.

El Kremlin negó el lunes el reporte sobre las recompensas que habrían ofrecido fuerzas rusas a milicianos asociados al Talibán para matar a soldados de Estados Unidos y otros países occidentales en Afganistán, publicado inicialmente el viernes por el New York Times.

"Estas denuncias son mentiras", dijo el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov a periodistas, agregando que Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, no han discutido esas imputaciones.

Los reportes de recompensas causaron furor en el Congreso y llevaron a republicanos y demócratas a exigir respuestas del gobierno de Trump.

La Casa Blanca y el director de inteligencia nacional negaron durante el fin de semana que Trump estuviese al tanto de las denuncias, pero no se refirieron a la credibilidad de la información de inteligencia.

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, pidió el domingo que los legisladores sean informados sobre el tema. Associated Press reportó que el gobierno de Trump informaría a algunos miembros del Congreso el lunes.

El New York Times y AP también reportaron que oficiales militares y de inteligencia de Estados Unidos estaban revisando bajas anteriores para ver si estaban relacionadas con los presuntos pagos ofrecidos por Moscú.

