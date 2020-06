Médicos despedidos en medio de la pandemia en Nicaragua demandan su reintegro

Médicos que fueron despedidos de hospitales estatales por pedir a las autoridades protección ante la pandemia de coronavirus y recomendar prevención a la población asisten a los juzgados de Managua para presentar una demanda de reintegro a sus labores, hoy 29 de junio de 2020. EFE/Jorge Torres

Managua, 29 jun (EFE).- Al menos ocho médicos que fueron echados de hospitales estatales de Nicaragua por pedir a las autoridades protección ante la pandemia de coronavirus y recomendar prevención a la población, presentaron este lunes una demanda ante los Juzgados de Managua para pedir su reintegro.

Los galenos, acompañados de la no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), que los acompañarán en el caso, presentaron su demanda ante los Juzgados de Distrito del Trabajo y la Seguridad Social, bajo el argumento que sus despidos fueron injustificados.

Además del reintegro a sus labores, los médicos demandarán el pago del salario no renumerado por sus despidos.

En su demanda alegan de que el Ministerio de Salud los echó del sistema de salud pública entre abril y junio pasados por reclamar equipos de protección y criticar el manejo de la pandemia por parte de las autoridades.

DESPIDOS ARBITRARIOS

Uno de los demandantes, el doctor Ignacio Molina, dijo a los periodistas que ellos fueron despedidos de manera arbitraria y que sus casos no fueron evaluados por ninguna comisión disciplinaria, violando lo que establece la Ley.

Los médicos esperan exponer su derecho de protección, solicitar su reintegro inmediato, así como el cumplimiento de sus derechos laborales.

El director ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, dijo a los periodistas que un grupo de abogados de ese organismo, que acompañarán a los galenos en esa demanda, exigirán el reintegro y el respeto de los derechos laborales y humanos de los médicos.

Posteriormente demandarán la acción de discriminación contra los médicos que reclamaron la protección para evitar cualquier contagio de la pandemia, explicó.

La demanda por reintegro laboral fue interpuesta por los médicos María Nela Escoto, Leonor Morín, Linda Vargas, Nubia Olivares, Martha Bendaña, Fernando Rojas, Ignacio Molina, y Silvio Guevara.

¿PROHIBIDO ESTABLECER LA COVID-19 COMO CAUSA DE MUERTE?

Una de las denunciantes, la anestesióloga María Nela Escoto, acusó al Ministerio de Salud de prohibir el uso de mascarillas o vetar a los médicos de las pruebas de COVID-19, porque con eso "los médicos alarmábamos demasiado a la población".

También denunció que en Nicaragua es prohibido establecer el coronavirus como causa de muerte, además de la supuesta manipulación de datos sobre la enfermedad y amenazas a los trabajadores de la salud.

El gremio médico de Nicaragua se encuentra en el centro del debate de la pandemia de coronavirus, luego de que al menos 16 doctores fueran despedidos de hospitales públicos sin explicaciones, tras reclamar equipos de bioseguridad y recomendar medidas de prevención nacional.

Los despidos, sumados a la muerte de médicos que se contagiaron de COVID-19 supuestamente por falta de protección y nuevas críticas de galenos, ha llevado a los doctores al centro de un debate que parecía inminente desde que en abril pasado unos 700 reclamaron al Gobierno del presidente Daniel Ortega una estrategia para detener la propagación de la pandemia en Nicaragua.

Hasta el martes pasado, el Ministerio de Salud de Nicaragua reportaba reporta 74 fallecidos y 2.170 casos positivos de COVID-19.

Por su parte, el independiente observatorio Ciudadano COVID-19, una red de médicos y voluntarios de toda Nicaragua, contabiliza 1.749 muertos y 6.775 casos sospechosos de dicho padecimiento.