La UE acordará entre hoy y mañana a qué países reabre sus fronteras exteriores

Zona de llegadas de la Terminal 4 del Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez.EFE/JJ Guillén/Archivo

Bruselas, 29 jun (EFE).- Los Estados de la Unión Europea (UE) acordarán posiblemente este lunes, y si no el martes, la lista de países considerados "seguros" a los que reabrirán el 1 de julio sus fronteras exteriores, cerradas desde mediados de marzo por la pandemia de la COVID-19.

La lista inicial estará limitada a unos quince países, entre los que no figuraría Estados Unidos, que se ha convertido en el epicentro de la pandemia y el país más afectado, con más de 2,5 millones de contagiados y más de 125.000 muertos.

Croacia, que ejerce hasta finales de mes la presidencia del Consejo de la UE, iniciará este lunes un procedimiento escrito que establece la fecha y la hora límite para que los Estados miembros respondan con sus posiciones, indicaron a Efe fuentes europeas.

Una vez se conozcan las posiciones de cada uno de los estados, se verá si existe mayoría cualificada, necesaria para un acuerdo en este ámbito, indicaron las mismas fuentes.

Los embajadores de los Veintisiete intentaron el viernes pasado sin éxito llegar a un acuerdo, por lo que la presidencia de la UE abrió un periodo de consultas entre las capitales hasta el sábado a las 18.00 horas.

Terminado el plazo, sin embargo, no se había alcanzado consenso, por lo que las consultas sobre el texto con los criterios y la lista de países continuaron este domingo.

El listado que se contempla prevé abrir las fronteras a los ciudadanos de Australia, Argelia, Canadá, China, Corea del Sur, Georgia, Japón, Marruecos, Montenegro, Nueva Zelanda, Serbia, Tailandia, Túnez, Uruguay y Ruanda.

Además de para Estados Unidos, las fronteras permanecerían cerradas para Rusia, el país más impactado en Europa, y Brasil, el más afectado de Latinoamérica.

Se quedarían fuera asimismo la mayoría de países de Latinoamérica, considerada actualmente por la Organización Mundial de la Salud epicentro mundial de la pandemia (acumula el 25 % de los casos a nivel global) y dónde la curva de contagios sigue siendo ascendente.

La ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, aseguró este lunes que no tiene conocimiento de que Estados Unidos haya presionado para que la Unión Europea abra sus fronteras ni de que ningún país europeo haya manifestado el interés o la necesidad de la apertura.

La jefa de la diplomacia española dijo que la lista inicial de estados a los que se abrirán las fronteras de la UE el próximo miércoles es corta, de unos quince países, entre los que no figura Estados Unidos.

En cualquier caso, González Laya precisó que la lista será revisada continuamente para ampliarla de forma gradual a otros países que vayan controlando la epidemia, pero también para dar marcha atrás si se aprecia un aumento de los contagios en un determinado estado.