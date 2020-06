"La razón principal para volver es el dinero", dice escolta NBA Evan Fournier

"La razón principal por la que vamos a jugar de nuevo es el dinero", dijo a la AFP Evan Fournier, escolta francés de Orlando Magic, a un mes de que se reanude la NBA, cuyo ganador cree que será "menos respetado que un campeón de una temporada completa".

Sobre la creciente expansión del coronavirus en el estado de Florida, donde se encuentra la sede "burbuja" de la NBA en Disney World, Fournier (27 años) la considera "inquietante" pero cree que "para que la NBA corra este riesgo, las medidas de seguridad serán máximas".

Pregunta: ¿Con qué mentalidad afronta la reanudación de la temporada?

Respuesta: "Al principio hubo algunas personas que dijeron que debíamos suspender la temporada, pero hemos tomado nota de los posibles escenarios posteriores, un potencial cierre patronal, los cambios en el límite salarial (...) Hubiera habido efectos tan negativos que finalmente acordamos terminar la temporada. Así que la principal razón por la que estamos jugando de nuevo es el dinero. Pero algunas personas no se sienten tranquilas por la situación sanitaria. Y luego está el movimiento 'Black Lives Matter', que está movilizando a muchos jugadores".

P: Algunos piensan que es hora de luchar contra la injusticia racial, no de jugar al basquetbol.

R: "Entiendo a quienes no se sientan cómodos jugando porque distraería la atención de este gran problema. Soy de los que piensan que debemos aprovechar la reanudación de la temporada para hacer oír nuestras voces. El mundo entero nos estará observando. Creo que la mayoría de los jugadores vendrá y todos vamos a usar esta plataforma que es la NBA para difundir un gran mensaje".

P: ¿Le tranquilizan los protocolos sanitarios previstos?

R: "Para que la NBA asuma tal riesgo reanudando la temporada, las medidas serán máximas. Nos facilitarán la vida para que no tengamos que preocuparnos y nos sintamos seguros cada día. Dijeron que el personal de Disney se beneficiaría de pruebas adicionales. Eso está bien. Honestamente, al principio las medidas que planeaban para ellos no tenían sentido".

P: Solo tendrán tres semanas de entrenamientos en grupo antes de volver a jugar. Eso parece corto.

R: "No hemos hecho ningún juego de contacto desde marzo, así que sí, es muy corto. Desconocemos que quedará de los automatismos. Volver a los sistemas en tan poco tiempo va a ser complicado. Por eso, los equipos con talentos individuales que pueden marcar la diferencia tendrán una ventaja. Otros, cuyo juego se basa en la química y el juego de pase, perderán el beneficio del trabajo que han hecho y serán penalizados".

P: ¿Cuál es el objetivo de los Magic?

R: "Los play-offs, estamos bien encaminados. Apuntamos al 7º lugar, eso nos llevaría a jugar contra Toronto o Boston, y evitaríamos a Milwaukee. Brooklyn está un juego por delante de nosotros y vamos a jugar contra ellos el primer partido. Será importante desde el principio".

P: ¿Por qué cree que el campeón de 2020 será menos respetado que los otros ganadores?

R: "Una temporada de la NBA es de 82 partidos, y después los play-offs con la ventaja de campo. Aquí, el equipo que gane será el campeón de un ... torneo, jugado con poca preparación, sin el factor campo. Algunos jugadores decidirán no participar. En algunos equipos, habrá lesionados que volverán y que no habrían jugado en primavera(boreal). Las cosas están un poco distorsionadas. En definitiva, para los futuros campeones, esto no es justo. Habrán luchado duro para ganar y serán menos respetados que un verdadero campeón después de una temporada completa. Así que, claro, este equipo será un gran equipo, pero no habrán tenido el camino normal hacia un título de la NBA".

P: La próxima temporada está programada para diciembre y podría extenderse hasta los Juegos de Tokio (23 de julio - 8 de agosto).

R: "Primero, el descanso será muy corto. Será un gran problema. Entonces, sí, uno de mis grandes temores es no participar en los Juegos Olímpicos. Yo nunca los he jugado. Tenemos grandes cosas que hacer con Les Bleus, pero no podré irme a mitad de la temporada. La NBA sabe que muchos extranjeros los quieren jugar, que Estados Unidos quiere enviar a su mejor equipo. Por eso han propuesto comenzar el 1 de diciembre. Prefiero hacer eso que perderme los Juegos".

