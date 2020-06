La OMS enviará un equipo a China la próxima semana para investigar origen del coronavirus

Agrega declaraciones de funcionario de la OMS ///Río de Janeiro, 29 Jun 2020 (AFP) - Brasil cerró su peor semana de la pandemia de coronavirus en materia de contagios, mientras Estados Unidos sigue sufriendo un importante aumento en el número de casos y China registra un rebrote cuyas autoridades califican de "grave y complejo".Como dijo este lunes el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, la pandemia "está lejos de haber terminado"."Todos tenemos ganas de que acabe. Todos queremos seguir con nuestras vidas. Pero la dura realidad es que estamos lejos de que termine", agregó.En efecto, el número de contagios y de muertos sigue creciendo globalmente, con 10.220.356 y 502.947 respectivamente hasta este lunes a las 22H00 GMT, de acuerdo con un recuento de la AFP a partir de fuentes oficiales. - "Explosión real" -La cantidad de muertos en Estados Unidos asciende a 125.803, mientras que los contagios llegan a 2.549.069.Y aunque la cifra de fallecimientos diarios bajó ligeramente en junio, los contagios han aumentado en 30 de los 50 estados de la Unión, en particular en los más grandes y poblados del sur y el oeste: California, Texas y Florida.Además, la edad promedio de los infectados bajó a 33 años, frente a los 65 de hace dos meses.Florida se enfrenta a una "explosión real" de la enfermedad entre los jóvenes, reconoció el gobernador, Ron DeSantis.Miami y otras ciudades decidieron cerrar nuevamente las playas a partir del próximo fin de semana, largo debido al feriado nacional del viernesLa ciudad de Jacksonville donde los republicanos celebrarán su convención nacional en un evento que el presidente Donald Trump esperaba libre de distanciamiento físico, anunció el uso obligatorio de barbijo a partir de este lunes.La mascarilla se ha convertido en un nuevo elemento de división política entre Trump y sus republicanos y la oposición demócrata.En Los Ángeles y otros seis condados de California, las autoridades volvieron a ordenar el cierre de bares el domingo. - La peor semana de Brasil -Brasil tuvo la peor semana de la pandemia en materia de nuevos casos, al registrar 259.105 infecciones en los siete días hasta el domingo, para alcanzar casi 1,35 millones, según cifras del Ministerio de Salud.Además, tuvo su segundo mayor registro de muertes semanales, con 7.005, poco por debajo del récord de 7.285 de la semana anterior.Michael Ryan, director ejecutivo del programa de gestión de emergencias sanitarias de la OMS, alentó a Brasil a luchar contra la enfermedad y a "aunar los esfuerzos federales y estaduales de forma sistemática".Agregó que sería "tonto subestimar la dimensión y la complejidad" de la situación en Brasil, que "enfrenta un importante desafío y una respuesta exhaustiva es necesaria en todos los niveles", aunque destacó el historial de Brasil en su lucha contra las enfermedades infecciosas.El domingo hubo manifestaciones en varias ciudades brasileñas y de otros países, como Estocolmo, Londres y Barcelona, contra Jair Bolsonaro, el presidente de extrema derecha que ha minimizado al nuevo coronavirus calificándolo de "gripecita".En Brasilia, unos manifestantes colocaron 1.000 cruces en el césped frente al Congreso para rendir homenaje a las víctimas del coronavirus, con una pancarta que rezaba: "Bolsonaro, ¡deja de negar!". - "Se me va la vida" -Perú, en tanto, pondrá fin el martes a una cuarentena de más de 100 días, pero mantendrá un confinamiento obligatorio en las siete regiones más afectadas. La cuarentena terminará en la capital, Lima, urbe de 10 millones de habitantes donde el coronavirus está "descendiendo", según el gobierno, a pesar de acumular el 70% de los casos del país.Entre esos casos figura la familia venezolana Hernández, con 14 miembros, que llegó hace dos años a la capital peruana en busca de un mejor futuro, pero la pandemia puso en jaque sus sueños, pues todos se han contagiado de coronavirus que causó la muerte del abuelo, Wilmer Arcadio Hernández, de 63 años."Creo que se me va la vida", dice con dificultad a la AFP su hijo Wilmer Ramón Hernández, de 44 años, acostado en su casa del sur de Lima y conectado a un tanque de oxígeno para respirar. - Aceleración en Asia -También se está produciendo una aceleración en Asia, con India a la cabeza, donde en los siete últimos días se reportaron casi 120.000 casos.China, donde la comenzó todo a fines del año pasado, sufre un rebrote. Sin contar Hong Kong y Macao, registra un total de 83.512 casos, entre ellos 4.634 decesos.En medio de ese rebrote "grave y complejo", según las autoridades, el ejército chino autorizó el uso en sus filas de una vacuna contra el nuevo coronavirus, creada por la Academia Militar de Ciencias Médicas y la compañía farmacéutica CanSinoBIO.En Irán, que con 10.670 muertos es el más golpeado en Oriente Medio, registró este lunes un récord de decesos, 162 en las últimas 24 horas.Irán nunca impuso un confinamiento obligatorio, aunque en marzo suspendió los eventos públicos y cerró comercios no esenciales y colegios. A partir de abril, empezó a levantar gradualmente la restricciones para impulsar la economía.Las autoridades decretaron el sábado el uso obligatorio de mascarilla en ciertos lugares públicos.En Europa, en tanto, que inició un desconfinamiento gradual, varios países europeos celebraron elecciones este fin de semana, entre ellos Francia y Polonia.bur-yow/dga ------------------------------------------------------------- La OMS enviará un equipo a China la próxima semana para investigar origen del coronavirusGinebra, 29 Jun 2020 (AFP) - La Organización Mundial de la Salud (OMS) enviará un equipo a China la semana próxima en el marco de la investigación sobre el origen del coronavirus, anunció su director este lunes.La agencia especializada de la ONU llevaba presionando a China desde principios de mayo para que invitara a sus expertos a investigar el origen animal del nuevo coronavirus."Conocer el origen del virus es muy muy importante", dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus en una conferencia de prensa telemática."Podemos combatir mejor el virus si conocemos todo acerca de él, incluido su origen", agregó, antes de anunciar que "enviaremos un equipo la próxima semana a China para preparar lo que esperamos que nos lleve a entender cómo empezó el virus".Tedros no especificó la composición del equipo ni en qué consistirá la misión.Los científicos creen que el coronavirus, que se ha cobrado la vida de más de medio millón de personas en el mundo y ha infectado a más de 10 millones, pasó de un animal al hombre, y surgió en China a finales del pasado año, posiblemente en el mercado de la ciudad de Wuhan, que vendía animales silvestres como comida.apo-rjm/nl/af/mb