"Ilusión, ganas y creer en ti", la receta de vida de Martínez Tajuelo

Miguel Angel Martinez Tajuelo. EFE/EPA/HOLLIE ADAMS/Archivo

Redacción deportes, 29 jun (EFE).- Miguel Ángel Martínez Tajuelo tiene en su palmarés 22 medallas en campeonatos del mundo y de Europa de natación paralímpica.

Todos esos logros, y sus tres participaciones en Juegos Paralímpicos, los ha conseguido con trabajo y espíritu de superación, a veces silenciando a aquellos que una vez le dijeron que muchas cosas no las podría hacer.​

Martínez Tajuelo (Jaén, 1984) sufre de nacimiento artrogriposis, una enfermedad neuromuscular rara que ocasiona que los niños nazcan con contracturas en todas las articulaciones y que en casos severos -hay 400 tipos- pueden ir acompañadas de malformaciones de columna o problemas de órganos internos con compromiso vital, lo que dificulta enormemente su movimiento y su día a día.​

Este 30 de junio es el Día Internacional de la Artrogriposis Múltiple, una enfermedad con la que convive el nadador jienense. En su caso, tiene afectados los miembros inferiores y superiores.​

"A lo largo de mi vida me han realizado diferentes intervenciones quirúrgicas muy útiles y a través de ellas y de la rehabilitación, con planes de fisioterapia, he mejorado mucho, aunque lo que más me ha mejorado es encontrarme con el deporte y sobre todo con la natación", dijo a EFE Martínez Tajuelo.​

"El deporte ha sido un cambio de 180 grados para mí. De ser dependiente y una persona que necesita ayuda de los demás he pasado a ser casi autónomo y poder valerme por mi mismo. Puedo decir que el deporte y la natación me cambiaron la vida", señaló.​

Empezó tarde en natación. A los 22 años. Fue cuando abrieron la piscina cubierta en Andújar, la localidad jienense en la que reside. Después pasó al Club Fidias de Córdoba y a las ordenes de Esperanza Jaqueti comenzó su evolución en un deporte que le ha dado muchas alegrías.​

"Sabía nadar, pero no competir. Me gusta nadar y estar en el agua y cuando entro en la piscina no uso aparato ortopédico ni sujeción para las piernas. Me siento bien, libre", comentó.

Su evolución fue tan rápida que solo dos años después de empezar, en 2008, acudió a los Juegos Paralímpicos de Pekín. Se clasificó para tres finales en la categoría S3 y volvió a casa con tres diplomas.​

"Esos Juegos me abrieron las puertas para todo el camino que he seguido hasta ahora", destacó el nadador jienense, que entrena habitualmente en Andújar la temporada de otoño, invierno y primavera y en verano hace concentraciones en Córdoba con su entrenadora.​

Su ejemplo y sus logros le hacen ser un personaje reconocido en su tierra. "Es muy bonito que la gente me reconozca, sepa mi historia y les pueda inspirar". ​

"Yo lo que quiero es ayudar y servir de ejemplo para que otras personas que también tienen dificultades por otras discapacidades puedan tirar para adelante. He tenido que luchar mucho, pero creo que se puede vivir con artogriposis y llevar una vida plena y satisfactoria", confesó.

"Hay que trabajar mucho día a día, pero el secreto es centrarte en ti mismo y poner ganas e ilusión. Creer en ti mismo es el motor más fuerte para conseguir un objetivo. A mí me han dicho muchas veces que no y al final ha sido sí. Me lo dijeron al intentar sacarme el carnet de conducir, al decirme que siempre tendría que ir en silla o que no llegaría a nada con la natación", desveló.

Las tres veces sus aspiraciones se lograron. Se sacó el carnet de conducir, logró andar con muletas y como nadador es uno de los más importantes deportistas paralímpicos españoles.​

Andújar también es el pueblo de residencia de Fermín Cacho, el flamante medallista de oro en los 1.500 metros lisos en los Juegos de Barcelona'92 y uno de los mejores atletas españoles de todos los tiempos.​

"A Fermín le conozco, es vecino de hace muchos años. Me llevo bien con él. Un consejo que me dio es que en la competición me centre en mí, en mi carrera. No sirve de nada fijarse en lo que hace el de la calle de al lado porque tu tienes que hacer lo que has entrenado y lo que tu cuerpo y tu mente te dice", subrayó.

Martínez Tajuelo vive dedicado a la natación de lunes a sábado. Por la mañana hace entrenamiento en seco, ejercicios de pesas, trabajo de fuerza y después se mete al agua. No siempre hace lo mismo, combina aeróbico y anaeróbico. Tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes, hace doble sesión de una hora y media de agua cada una de ellas. El domingo siempre descansa.​

Sus buenos resultados le permiten tener una beca del Plan ADOP que complementa con algunos patrocinadores a nivel local y provincial.​"Vivo en casa con mi familia, no tengo que mantener una vivienda y eso me ayuda a dedicarse exclusivamente a la natación", indicó.

Su próximo reto es intentar acudir a Tokio en 2021. Serían sus cuartos Juegos Paralímpicos. Tiene una marca mínima, aunque aún tiene que ratificarla la Comisión de Natación.​ "Hay muchas posibilidades con los criterios que había antes del confinamiento", dijo el nadador, que reconoció que estos últimos meses se le han hecho "duros".​

"Ha sido complicado pasar de estar siempre en el agua a estar encerrado, pero lo bueno es que he podido continuar en casa el entrenamiento de gimnasio. Tenia material, pesas, gomas elásticas y el Comité Paralímpico Español me suministró un banco para simular el nado de espaldas. Estaba fastidiado como todos, resignado, pero sabiendo que era momento de ser solidario y tener compresión porque había mucha gente pasándolo muy mal", aseveró.

Para dedicarse a la natación siempre ha contado con el apoyo de su familia y amigos, algo fundamental para rendir al máximo. ​Aparte, su tiempo también lo dedica a la Asociación de Artrogriposis de España. Actualmente son ochenta familias las que la conforman. ​Uno de los objetivos de la asociación es crear un censo de personas con artrogriposis en España. El proyecto se llevará a cabo a través de la web y su propósito es conocer la incidencia y la prevalencia de esta patología con el fin de dimensionar su alcance y definir su realidad para diseñar y planificar mejores condiciones, recursos, apoyos y políticas sanitarias y sociales para las personas afectadas.​

Además, según el deportista jienense, la asociación quiere "crear un equipo médico multidisciplinar, experto en artrogriposis, que actúe como guía y brinde asesoramiento para sentar las bases con las que iniciar un proyecto de investigación sólido".​

Lo que tiene claro Martínez Tajuelo es que la natación, que tanto le ha dado, seguirá siendo también el eje de su vida cuando no pueda seguir compitiendo. ​

"Cuando deje de competir seguiré nadando por hacer deporte, pero lo que tengo claro es que seguiré en este mundo. En 2018 me saqué el titulo oficial superior de natación de la Federación Española y puedo ser entrenador", dijo.

De momento, sus sueños pasan por Tokio. Más allá no se plantea nada más. "¿París 2024? No lo tengo claro. Mis pensamientos y mis fuerzas las quiero centrar en 2021. Es mi único objetivo y cuando pase ya veremos".

David Ramiro