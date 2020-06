El ingenio de Benzema, la polivalencia de Casemiro y la firmeza de Courtois

El delantero francés del Real Madrid Karim Benzema (delante) supera a Rosendo, del RCD Espanyol, en la jugada del gol de Casemiro, ayer durante el partido correspondiente a la jornada 32 de LaLiga Santander. EFE/Alberto Estévez

Madrid, 29 jun (EFE).- El Real Madrid abre brecha con el Barcelona en su particular pulso por la conquista de LaLiga Santander, con dos puntos de distancia más el golaveraje, en un momento de máxima inspiración del genio Karim Benzema, con Casemiro explotando su polivalencia y Thibaut Courtois extendiendo una firmeza que le acerca a premios individuales.

1. La genialidad de Benzema

Inventó una de esas jugadas que serán para siempre recordadas como una obra de arte de un genio incomprendido en muchas épocas llamado Karim. Como aquella que dejó en el último derbi madrileño del Vicente Calderón, pegado a línea de fondo y dejando atrás en un palmo de césped a tres rivales. Inventó un taconazo que muy pocos futbolistas están capacitados de ver. Desde José María Gutiérrez 'Guti' no se recordaba algo igual. De espaldas a la portería tras su control y con un defensa encimando, Benzema sorprendió a todos. Esperó el tiempo justo para poner de tacón sublime y con túnel al rival, el balón al espacio donde debía de aparecer un compañero para recibir en bandeja de oro el regalo de un gol que es oro en el pulso por el título.

2. La polivalencia de Casemiro: demostró una vez más por qué es un jugador imprescindible en el esquema de Zinedine Zidane y que no tiene sustituto en la plantilla. El equilibrio del bloque sufre con su ausencia. Ante el Mallorca se notó en momentos en los que un rival de otra Liga tuvo el balón para buscar el camino de dañar al Real Madrid. La vuelta de Casemiro aumentó la firmeza en la visita al Espanyol, con sus coberturas siempre perfectas a sus compañeros, su inicio de jugada o visión de juego, dejando incluso un pase en largo medido a Isco, y eligiendo como si de un delantero centro se tratase, el espacio por donde aparecer para marcar el tanto del triunfo. "El gol es de Karim. Es un taconazo increíble", aseguró agradecido tras marcar un tanto muy importante.

3. La firmeza de Courtois: extendió la seguridad que transmite en cada intervención respondiendo a cada llegada de un Espanyol que se resiste a su suerte de caer a la Segunda división. Thibaut Courtois ha dejado su portería a cero en tres de los cinco partidos disputados desde el regreso del fútbol tras el parón y añade argumentos sólidos a su candidatura al 'Zamora' que ya ganó en una ocasión defendiendo al Atlético de Madrid. En el mejor de sus niveles desde que juega con el Real Madrid, no encajó en quince de sus 29 partidos ligueros disputados. El equipo blanco va camino de superar un récord por su seguridad defensiva con los 21 tantos encajados en 32 jornadas disputadas. Ha sido clave para el regreso al liderato.

4. Zidane y su pereza en los cambios: mientras algunos entrenadores exprimen al máximo sus cambios y la nueva norma para acabar LaLiga Santander en pleno verano, dan giros a partidos metiendo frescura cambiando la mitad del equipo con cinco nuevos jugadores de campo, a Zidane le cuesta hacerlos. Pese a la igualdad que mantuvo el partido en el RCDE Stadium solo realizó dos con la entrada de los brasileños Vinicius Junior y Rodrygo. Su equipo mostró síntomas de agotamiento ante el Mallorca y sintió la visita al Espanyol como una verdadera final tras el pinchazo del Barcelona en Vigo. Sostuvo bien el pulso, pero dejó un aroma de falta de confianza del técnico francés en sus jugadores de refresco en momentos clave. Arranca una semana en la que si LaLiga no accede a la petición de cambio del club blanco por haber menos de 72 horas entre los partidos ante Getafe y Athletic, Zidane tendrá que rotar más obligatoriamente.

5. Esperando a Hazard: en plena ola de positivismo madridista, con pleno de triunfos y una fortaleza mental que le impulsa hacia el título liguero, hay un punto de preocupación por la poca aportación de un futbolista que debía ser el líder en el terreno de juego como Eden Hazard. Acaba de regresar de una lesión que le obligó a pasar por el quirófano y es demasiada carga de partidos consecutivos, pero debería ser más influyente en el fútbol del Real Madrid. La pegada que mostraba en el Chelsea ha desaparecido. No marca desde el 5 de octubre y fue su único tanto de blanco. Zidane tiene plena confianza en un futbolista diferente al resto y pide paciencia. El belga seguro que aparecerá, pero ya se le comienza a demandar más sin lesiones.

Roberto Morales