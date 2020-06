El Consejo de Europa suspende en igualdad salarial a catorce Estados miembros

El Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa constató 34 violaciones de artículos de la Carta Social europea referentes a la igualdad salarial entre hombres y mujeres en catorce países. EFE/ Enric Fontcuberta./Archivo

Estrasburgo (Francia), 29 jun (EFE).- El Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa constató 34 violaciones de artículos de la Carta Social europea referentes a la igualdad salarial entre hombres y mujeres en catorce países, según las decisiones hechas públicas este lunes.

Las decisiones son la respuesta a las reclamaciones colectivas interpuesta por la ONG internacional Universidad Mujeres de Europa (UWE en sus siglas inglesas) contra 15 países que aceptan este mecanismo de la Carta Social europea revisada.

España no está entre ellos, ya que el Parlamento tiene pendiente la aprobación del proceso de reclamaciones y la revisión de la Carta, que incluye, entre otros, derechos relativos a la igualdad, a la protección contra la exclusión social y contra el acoso sexual.

Ese mecanismo permite que los agentes sociales y ONG puedan denunciar a uno o varios Estados por posible incumplimiento de la Carta.

La secretaria general del Consejo de Europa, Marija Pejcinovic, dijo que "las diferencias salariales entre hombres y mujeres son inaceptables" e instó a los gobiernos a "redoblar esfuerzos con urgencia para asegurar la igualdad de oportunidades profesional".

El compromiso más incumplido es la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en materia de remuneración (en 12 reclamaciones), seguido de la transparencia salarial y la comparación de empleos (11).

Las otras reclamaciones se referían al reconocimiento y aplicación del derecho de igualdad salarial, el acceso a recursos judiciales, los órganos de igualdad, y el equilibrio en altos cargos de empresas privadas.

El Comité de la organización paneuropea sólo salva a Suecia, al constatar que no incumple ninguno de los seis artículos denunciados por UWE y le felicita por haber alcanzado la paridad en el Gobierno y los puestos de dirección de las empresas públicas.

Francia, Portugal, Bélgica y Chipre incumplen un artículo de seis; Italia, Holanda, Noruega y Finlandia, 2; Irlanda, Eslovenia y la República Checa, 3; Grecia y Croacia, 4; y Bulgaria, 5.

El Comité recuerda que las medidas legislativas han hecho que le presencia de mujeres en puestos de responsabilidad de la empresa privada pase del 9,8 % de media en 2010 al 37,5 % en 2018. Los países que no las han adoptado se han estancado en el 14,3 %.